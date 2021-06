En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, que se celebra el 28 de junio, Disney ha preparado una serie de lanzamientos e iniciativas en toda Latinoamérica.

Perú se suma a la celebración con un video conmemorativo, realizado localmente, que lleva un mensaje de respeto y amor a las audiencias.

El video, que refleja la unión, y el valor de la identidad personal, cuenta con la participación de creadores de contenido como: Adriano Canella, Carlos Andrés Luna , Jefrey Sánchez, Sara y Atenas, Zantiago y Javiera Arnillas.

El video se difundirá en YouTube, Instagram, Facebook y las redes de las personalidades que participaron en la producción. Además de esta iniciativa local, Perú también contará con una colección de productos alusivos a la celebración.

Colección Rainbow de Disney

El público ya puede acceder a la colección Rainbow de Disney a través de comercios seleccionados de Latinoamérica. Por primera vez en Perú, este año, la colección incluye productos de consumo alusivos de Disney, Star Wars y Marvel.

Los productos podrán encontrarse en Falabella y Ripley. Como parte de su compromiso sostenido con la comunidad LGBTQ+, a través de esta colección, Disney dona fondos a distintas organizaciones en todo el mundo.

En Latinoamérica, la donación será destinada a las filiales regionales de It Gets Better, una red de organizaciones sin fines de lucro que busca inspirar, acompañar y contener a jóvenes LGBTQ+, principalmente a través del storytelling (la narración de historias), la educación y el apoyo a la salud mental.

Con la donación, se desarrollará un proyecto educativo para concientizar acerca de la diversidad en la comunidad LGBTQ+ mediante la creación de una plataforma digital que contará con variedad de contenidos multimedia de interés, pensada para personas LGBTQ+, familias y profesionales de la educación.

También se harán charlas abiertas en las que se compartirán historias de personas del colectivo, con ángulos específicos de temas de interés, como: pronombres, infancia trans, diversidad en la escuela, representatividad en los medios, entre otros. Al mismo tiempo,se crearán materiales de amplificación y guías explicativas sobre estos temas, elaboradas por educadores para familias y docentes. Para conocer más sobre esta iniciativa, se puede ingresar aquí.