Netflix anunció oficialmente la compra de Warner Bros. La industria audiovisual global vive un momento de quiebre, tras semanas intensas de negociaciones y competencia con gigantes como Paramount–Skydance y Comcast Discovery (WBD), poniendo bajo su control uno de los catálogos más influyentes de Hollywood y las franquicias más emblemáticas de la cultura popular.

La operación, difundida inicialmente por Variety y luego confirmada por ambas compañías, asciende a US$ 82.7 mil millones en valor empresarial y US$ 72 mil millones en valor patrimonial, una cifra que marca un antes y un después en la historia del entretenimiento moderno.

El cierre definitivo está previsto entre 12 y 18 meses, tras la escisión —ya programada para el tercer trimestre de 2026— de la división de canales lineales de WBD, conocida como Discovery Global.

Una integración sin precedentes: Warner Bros., HBO, DC y más llegan al ecosistema de Netflix

El acuerdo convierte a Netflix en la empresa de entretenimiento más influyente del planeta, al sumar a su catálogo las bibliotecas cinematográficas y televisivas de Warner Bros., el contenido de HBO y HBO Max, franquicias como DC, Harry Potter, Game of Thrones, The Sopranos, The Big Bang Theory y clásicos que han moldeado un siglo de narrativa audiovisual.

En esta primera etapa, Netflix planea mantener HBO Max como un servicio independiente, pero integrará progresivamente su programación a su propio catálogo global, ampliando la oferta para sus suscriptores.

Según el comunicado, el objetivo es “darle al público más de lo que ama” sin alterar los compromisos vigentes de Warner Bros., especialmente los relacionados con estrenos cinematográficos en salas, que continúan asegurados hasta 2029.

La compañía señaló que “las amplias bibliotecas de cine y TV de Warner Bros., sumadas a la programación de HBO y HBO Max, reforzarán una oferta inigualable para los suscriptores de Netflix en todo el mundo”.

Un acuerdo que combina innovación, legado y alcance global

Tanto Netflix como Warner Bros. Discovery resaltaron que esta unión “combina la innovación y alcance global del servicio líder de streaming con un legado de más de cien años de narración de primer nivel”.

En la práctica, Netflix consolida su capacidad de producción, distribución y posicionamiento en mercados donde Warner Bros. mantiene presencia dominante.

Al integrar producciones como Wednesday, Money Heist, Bridgerton y Extraction con franquicias del tamaño de DC, Harry Potter, Game of Thrones o The Wizard of Oz, la plataforma se asegura un catálogo que ninguna otra empresa de streaming puede igualar en volumen, diversidad y relevancia cultural.

Reacciones de los directivos y lo que viene para el mercado

Aunque el anuncio no detalla cuál será el rol de David Zaslav, actual CEO de Warner Bros. Discovery, sí recoge su valoración del acuerdo como una oportunidad para “llevar a más personas el entretenimiento que más aman ver” y garantizar la continuidad del legado de Warner por generaciones.

Por su parte, Ted Sarandos y Greg Peters, codirectores ejecutivos de Netflix, subrayaron que esta adquisición permitirá “ampliar las historias, universos y franquicias” para audiencias globales, aprovechando la infraestructura de distribución y la escala del gigante del streaming.

La operación fue aprobada de manera unánime por los directorios de ambas compañías, un indicio del nivel de consenso y visión estratégica que acompaña este movimiento.

Un remezón para Hollywood: qué significa esta compra

La adquisición redefine el mapa del entretenimiento. Netflix no solo suma la mayor reserva de propiedad intelectual de la historia, sino que acelera la consolidación de la industria en torno a pocos actores dominantes. Además, esta compra abre interrogantes sobre:

Cómo se reorganizarán los derechos de distribución internacionales,

Qué ocurrirá con futuras producciones del universo DC,

La continuidad de proyectos originales de HBO,

El impacto en plataformas como Max, Prime Video, Disney+ o Apple TV+.

Y cómo responderán los estudios tradicionales ante un escenario de competencia desequilibrada.

El mercado ya anticipa que esta operación generará nuevas fusiones, reestructuraciones y una competencia feroz por la retención de suscriptores.

El anuncio oficial: Netflix celebra la adquisición en Instagram

La confirmación pública también llegó a través de las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, Netflix publicó el anuncio con un mensaje que refuerza la magnitud del acuerdo y su alcance global:

Publicación original:

Con ello, la empresa marca el inicio de una nueva era en la que busca unir tradición, tecnología y narrativa para liderar la próxima generación del entretenimiento audiovisual.