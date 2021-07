El mundo demanda quinua en una gama diversificada de presentaciones: convencional, orgánica, snacks, barras, harinas, entre otros. Por ello Adex considera que se trata de un importante producto se debe seguir despachando al exterior con valor agregado a fin de fortalecer su posicionamiento.

Así lo señala la coordinadora de Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Lizbeth Pumasunco Rivera.

EE.UU. fue el principal importador internacional de ese alimento, seguido de Canadá. Ambos destinos usan este grano convencional y orgánico en doypack con impresión en el mismo envase.

Compran comida para bebés y niños con plátano, fresa y quinua orgánica, tortillas chips a base de quinua y chía, espagueti de quinua orgánica, así como hamburguesa vegana de quinua con otros ingredientes como lentejas, zanahoria, pimientos y arroz.

“Debido a la pandemia estos consumidores solicitan una oferta que cuide su sistema inmunológico, por tanto, que contengan propiedades nutritivas. Ambas naciones lideraron la cartera mundial de esa partida en grano el año pasado”, agregó.

Exportación de quinua

La primera nación demandó más de US$ 101 millones (variación de 8.3%) y alrededor de 36 mil toneladas (15.8%); la segunda superó los US$ 28 millones 500 mil (alza de 4.5%) y logró 9 mil toneladas (6.6%). Alemania (US$ 28 millones 600 mil) fue la más dinámica con un crecimiento de 41.8% en monto FOB y 15.6% volumen”, precisó.

En mayo del 2021 −siguió Lizbeth Pumasunco− el precio de ese alimento orgánico en Países Bajos fue de US$ 2.61 y en Italia de US$ 4.19. También se vendió en conserva a US$ 3.59 en EE.UU. y en hojuela a US$ 5.34 por Amazon.

Asimismo, en el supermercado Albert Heijn en Países Bajos, se comercializan galletas de quinua y arroz por US$ 1.31. Además, en el supermercado Carrefour en Italia, yogurt a base de ese producto a US$ 2.27; mientras que en el supermercado Metro de Canadá, yogurt con prebióticos y frutas a US$ 4.79.

El 2020 el 95.3% de los envíos de este superfood de origen peruano se concentraron en la quinua en grano, seguida de las salsas en conserva (2.4%), hojuelas (0.9%), harina (0.6%), quinua pop (0.4%) y otras preparaciones (0.4%). “Es fundamental promover una venta con un valor adicional, pues los consumidores de los diferentes mercados exigen una cartera innovadora y nuestro país tiene todas las condiciones para ofrecerla”, manifestó.

Cifras

El año pasado las exportaciones mundiales de quinua en grano ascendieron a US$ 303 millones, sufriendo una caída del -1.5% con respecto al 2019, debido a los menores precios, puesto que los volúmenes aumentaron 1.1%. Perú fue el principal proveedor, seguido de Bolivia y Países Bajos.

El 2020 la región Lima representó el 70% de los despachos totales de ese alimento, con un valor FOB de US$ 94.9 millones, y tuvo una participación del 78% del total solo de los despachos convencionales y el 66% orgánicos.

De otro lado, Ayacucho ocupó el segundo puesto en el ranking con el 12% (US$ 15.6 millones). En el tercer lugar estuvo Arequipa con el 5% y un monto de US$ 7.1 millones.

En cuanto a los despachos al exterior, EE.UU. y Canadá son sus principales destinos de la quinua y sus derivados con el 47.5% del total; seguido por Europa (34.3%) y Asia (7.5%).

El dato

· En el primer cuatrimestre del 2021 la quinua (US$ 31 millones 392 mil) ocupó el primer lugar en el ranking de granos andinos al concentrar el 86%, sin embargo, disminuyó sus pedidos en -21.3%.