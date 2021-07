Como padres, es normal medir la alimentación de los bebes cada vez que dejan de lado el seno materno. Pero, ¿ya sabes cuánto debe comer tu bebé?

Dado que, por lo general, existe una mayor preocupación cuando un niño no come lo suficiente, muchos padres no se dan cuenta de que también es posible sobrealimentar a los bebés especialmente si se les brinda biberón, ya sea con fórmula, por recomendación del pediatra, o con leche materna extraída.

La Dra. María Isabel Vera, Gerente Médico en Abbott, dice que “es más común sobrealimentar mientras se alimenta con biberón porque es más difícil para un bebé controlar el flujo de leche”. “Para asegurarse de que un bebé reciba la cantidad justa, los padres deben alimentar “a demanda” y no deben alimentarlos más allá del punto de saciedad. Esto es clave para mantener una buena nutrición”.

Estas son algunas respuestas para las preguntas más comunes sobre alimentación ofrecidas por la Dra. Vera: