Disney+ presenta a la doctora Kamealoha protagonista de la nueva serie original Doogie Kamealoha que estrena el 8 de septiembre, y presenta un episodio nuevo todos los miércoles.

Se reveló la secuencia de apertura de la serie, que está musicalizada con una nueva versión del icónico tema principal de Doogie Howser, M.D. reimaginado e interpretado por la compositora Wendy Wang y el famoso ukelelista Jake Shimabukuro.

Doogie Kamealoha, un dramedy (o comedia dramática) sobre la transición de la adolescencia a la adultez inspirada en la exitosa serie médica Doogie Howser, M.D., gira en torno a Lahela “Doogie” Kamealoha, una joven prodigio de 16 años que hace malabares entre una incipiente carrera médica y la vida de adolescente.

Con el apoyo de su ohana (familia) y amigos, compuesta por personajes tan cariñosos como graciosos, Lahela está decidida a aprovechar al máximo su adolescencia y forjar su propio camino.

Guiando a Lahela, y también complicando las cosas, están su madre, la doctora Clara Hannon, una mujer de carrera que también es su supervisora en el hospital; su cariñoso padre, Benny, que la ayuda a mantenerse conectada a lo que más importa en la vida; su hermano Kai, un muchacho independiente; su hermano menor Brian Patrick, muy sociable; su mejor amiga Steph; Walter, un surfista de quien Lahela está enamorada; y sus colegas del hospital, el doctor Lee, Charles y Noelani.

Ambientada en Hawái en la época actual, Doogie Kamealoha está filmada en escenarios naturales en O’ahu. La creadora y productora ejecutiva de la serie, Kourtney Kang (How I Met Your Mother, Fresh Off the Boat), que nació en Hawái y se crio en los suburbios de Filadelfia con su madre, irlandesa y su padre, coreano, incorpora sus propias historias y experiencias de vida en la serie, que gira en torno a una chica de origen asiático-estadounidense.

Peyton Elizabeth Lee (Sociedad Secreta de Hijos Reales y Andi Mack) protagoniza la serie en el papel titular junto a un talentoso elenco compuesto por Kathleen Rose Perkins (Big Shot: Entrenador de élite), como la doctora Clara Hannon; Jason Scott Lee (MULÁN), como Benny Kamealoha; Matthew Sato (Hawaii Five-0), como Kai Kamealoha; Wes Tian como Brian Patrick Kamealoha; Emma Meisel (American Horror Story), como Steph; Mapuana Makia (‘Ohana: Un magnífico tesoro), como Noelani; y Jeffrey Bowyer-Chapman (UnREAL), como Charles.

Entre los artistas recurrentes de la serie, cabe mencionar a Alex Aiono (‘Ohana: Un magnífico tesoro), en el papel de Walter, y Ronny Chieng (Locamente millonarios), como el doctor Lee. Melvin Mar, Jake Kasdan, Dayna Bochco, Jesse Bochco, Erin O’Malley, Matt Kuhn y Justin McEwen son productores ejecutivos junto con Kang. Doogie Kamealoha es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.