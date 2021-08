Disney+ anunció la segunda temporada de la aclamada serie animada Star Wars: The Bad Batch, que estrenará en 2022 y que ha despertado la atención de millones de fans en el mundo.

“Los fans han recibido con mucho entusiasmo la acción y el drama de Star Wars: The Bad Batch y nos alegra sobremanera ver que el mundo animado de Star Wars se siga expandiendo en Disney+“, dijo Michael Paull, President of Disney+ and ESPN+.

Michael Paull añadió que como servicio de streaming exclusivo de la franquicia Star Wars, “estamos ansiosos por ver el estreno de la segunda temporada de esta serie animada favorita de los fans”.

Sobre el anuncio de la segunda temporada, el productor ejecutivo Dave Filoni expresó: “Todo el equipo de Lucasfilm Animation agradece a Disney+ y a nuestros fans la oportunidad de continuar contando la historia de El Lote Malo”.

El episodio final de la primera temporada de Star Wars: The Bad Batch se emite en dos partes y la primera estará disponible en exclusiva en Disney+ a partir del viernes 6 de agosto.

Los productores ejecutivos de Star Wars: The Bad Batch son Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS: Criminología Naval) y Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels), y Josh Rimes (Star Wars Resistance) y Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) son sus productores. Rau también se desempeña como director supervisor y Corbett es la guionista principal.