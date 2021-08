En Disney+, a partir del 1º de septiembre comienzan los estrenos de nuevos contenidos, entre ellos La vida de Dug, una nueva serie animada que sigue a Dug, el perro parlante de UP: UNA AVENTURA DE ALTURA, cuando regresa de la selva sudamericana y, junto a Carl, enfrenta nuevos desafíos en los suburbios, como los cachorros, los fuegos artificiales y las ardillas. La serie está dirigida por Bob Peterson, creador de la serie original de Disney+ Forky pregunta.

Asimismo, este mes estrenan dos nuevas entregas de SparkShorts, la colección de cortos de Pixar que abordan temáticas de género, etnia, discapacidad y diversidad sexual, en una variedad de formatos y estilos visuales.

El viernes 10 estrena el primero llamado Veintialgo, un corto creado con la técnica de animación tradicional que transcurre en la noche del cumpleaños número 21 de Gia, la protagonista, y aborda el tema de la inseguridad en la adultez.

El viernes 17, en tanto, estrena Nona, la historia de una abuela que planea pasar su día libre encerrándose en su casa para ver su programa de televisión preferido, hasta que inesperadamente queda al cuidado de su nieta de cinco años, quien solo quiere jugar.

El viernes 24 es el turno de A Spark Story, el nuevo documental que brinda a la audiencia acceso exclusivo a los procesos creativos de los realizadores de los cortos de la colección SparkShorts producido en colaboración con Pixar.

Los clásicos de la historia de Pixar también están presentes con cuatro cortometrajes icónicos que marcaron hitos en la historia de Pixar. El viernes 3 con The Adventures of André and Wally B., de 1984 que, si bien fue creado en Lucasfilm, se considera una pieza fundacional del trabajo de Pixar porque marcó la primera vez en la que el realizador John Lasseter utilizó la técnica de animación 3D, y también Tin Toy, un corto de Pixar de 1988 ganador del premio Oscar® al Mejor Cortometraje Animado que dejó huella en la historia de la animación por incluir el primer personaje con brazos, rodillas y rasgos faciales animados digitalmente. El viernes 17, en tanto, Disney+ presenta Red’s Dream, un corto de 1987 creado por John Lasseter que fue precursor en su inclusión de escenas nocturnas en piezas de animación digital, y el viernes 24 el corto de Pixar de 2012, The Legend of Mordu.

Los fans de Pixar también pueden disfrutar en la plataforma de tres producciones originales de Disney+ que invitan a ingresar en el estudio : Por dentro de Pixar, una serie documental sobre la gente, el arte y la cultura de Pixar Animation Studios; La historia de Pixar, un documental que se sumerge detrás de cámara para descubrir más sobre el estudio; y Pixar en la vida real, que trae personajes icónicos y momentos de las películas de Pixar al mundo real.

¡Feliz cumpleaños!

El 5 de septiembre, Pixar Fest también incluye una celebración a máxima velocidad: el cumpleaños de “El Rayo” McQueen. Para festejar la fecha Disney+, presenta una colección especial de contenidos relacionados con el icónico personaje de CARS, adorado por fans de todas las generaciones.

Música y emociones

Los fans de Pixar pueden encontrar durante este mes de Pixar Fest la playlist oficial “Pixar Hits”, disponible en las principales plataformas de audio. La lista incluye canciones clásicas de películas de Pixar, como “Life Is A Highway” de la banda de sonido de CARS y “You’ve Got a Friend in Me” de TOY STORY, y también música más reciente como la de LUCA, la nueva película de Disney y Pixar.

El canal oficial de Disney en YouTube presentará los Pixar Shorts “Descubre tu emoción”, donde se puede ver cómo, a través de personajes icónicos de Pixar, se invita al público a reflexionar sobre las emociones de cada uno/a en distintos momentos e invita a compartirlas con el hashtag #ViveMásSaludable. Estos videos forman parte del compromiso de Disney con la promoción de hábitos de vida saludables y valores positivos que contribuyan a una comunidad más inclusiva, solidaria, saludable y fuerte. En línea con este propósito, Disney utiliza sus medios, personajes y ofertas de entretenimiento para niños y niñas a fin de inspirar a las familias a tomar decisiones saludables.

Por ultimo, los festejos del Pixar Fest también alcanzan las redes sociales de Disney, donde habrá fotos, videos y más contenido alusivo durante todo el mes, así como algunas sorpresas para los seguidores.