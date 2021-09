En septiembre, AMC presenta el final de “Reprisal”, un drama hipernoir que cuenta la historia del anhelo de una venganza sanguinaria en medio de pandillas violentas. El lunes 13 de septiembre a las 8:00 p.m.

Un gran reparto, autos y vestuario vintage, muchas sombras, neón y una buena historia llena de giros inesperados son algunas de las razones que hacen de Reprisal una serie muy singular.

En su décimo y último episodio, Big Graham está de vuelta. Los River Phoenixes tienen que cubrir a uno de los suyos. Ethan finalmente elige un lado. Earl es llamado para lidiar con una crisis en casa. Los hermanos Harlow se reúnen, y Doris sorprende a Queenie.

Reprisal cuenta con un gran elenco de actores de exitosas series: Abigail Spencer (Mad Men), Rodrigo Santoro (Westworld), Madison Davenport (Sharp Objects), Lea Dealaria (Orange is the New Black), Rhys Wakefield (The Purge), Ron Perlman (Hellboy).

Escrita y producida por Josh Corbin, la producción ejecutiva de Reprisal estuvo a cargo de Warren Littlefield, Barry Jossen y Jonathan van Tulleken, quien también dirigió el piloto. Ann Johnson y Graham Littlefield fueron coproductores ejecutivos. La serie fue producida por A+E Studios en asociación con The Littlefield Company.

El canal AMC puede verse en Perú por Claro TV (canal 131, 593 HD) y DirecTV (canal 210, 1210 HD).