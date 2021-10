Las alergias están a la orden del día, y es que las estaciones frías del año pueden traer consigo los molestos síntomas del resfriado, fatiga e incluso dolor de garganta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que respirar aire insalubre es la causa de la mayoría de las condiciones respiratorias.

Las fuentes más comunes son las generadas por el tráfico vehicular, el aire contaminado en el lugar de trabajo, el aire que contiene microbios, humos y alérgenos, entre otros. Es por ello que, mejorar la calidad del aire es un paso importante para nuestra salud respiratoria.*

Aquí van algunos consejos que pueden ayudarte a sobrellevar y mejorar la sintomatología de las alergias:

1) Consume alimentos ricos en vitamina C: Los expertos indican que la vitamina C ayuda a combatir las alergias por su grandioso efecto antihistamínico y antialérgico natural. Esto hace que mejoren los síntomas y que, a través del tiempo, aporten en la disminución de los episodios. Los alimentos ricos en vitamina C son la naranja, kiwi, fresas, pimiento rojo, los frutos rojos, kion, y más derivados.

2) Mantente hidratado: La fatiga y el sueño son síntomas que suelen aparecer en un cuadro de alergia; esto es producto de la pérdida de líquido atípica que sufre nuestro organismo. Además, algunos medicamentos recetados para la alergia también suelen actuar como diuréticos. Evita deshidratarte tomando al menos dos litros de agua al día.

3) Limpia el aire de tu hogar: Aunque nos pueda sorprender, una persona con alergia puede sufrir más los síntomas en su hogar que en cualquier otra parte. Por ello, contar con un purificador de aire en casa resulta recomendable para aportar en la conservación de tu salud y la de tu familia.

Pero ¿qué es un purificador de aire? Es un dispositivo que se utiliza para contrarrestar los contaminantes de nuestra atmósfera, como es el polvo, ácaros, partículas de humo, polen, caspa de mascota y más. Además, contribuye con la neutralización de los malos olores y previene la aparición de las esporas de moho, resultando de gran utilidad para las personas con cuadros alérgicos.

La firma tecnológica Xiaomi, ha lanzado al mercado el Mi Purificador de Aire 3H, un dispositivo optimizado de ayuda ambiental que cuenta con un filtro HEPA de tres etapas, capaz de capturar hasta el 99,97% de partículas que se encuentran en el interior de tu hogar. Además, cuenta con un sensor láser de partículas de alta precisión que permite detectar incluso niveles ínfimos de contaminación y, por si fuera poco, con la aplicación Mi Home, es posible controlarlo de manera remota desde el smartphone permitiendo un seguimiento de la calidad de aire de tu hogar en todo momento.

Contar con un purificador de aire en nuestros hogares puede colaborar con la reducción de la aparición de microorganismos y, con ello, a disminuir la molesta sensación generada por las alergias.

Esto nos demuestra que es factible contribuir con la eliminación de partículas nocivas suspendidas en el aire; y como consecuencia, respirar mejor es una posibilidad gracias a este novedoso artefacto inteligente. Puedes conseguir el tuyo en la web oficial de Xiaomi en Perú: www.xiaomioficial.pe