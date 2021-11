Disney+ anunció que Becoming Cousteau ya está disponible en el servicio de streaming en exclusiva. El aclamado documental, de National Geographic Documentary Films sobre el emblemático explorador francés es dirigido por Liz Garbu, nominada a los Premios Oscar®, producido por Dan Cogan, ganador de un premio Oscar®, Mridu Chandra y Story Syndicate.

La película tuvo su estreno global en el Festival de Cine de Telluride 2021 y luego ganó el premio Grierson al mejor largometraje documental en el Festival BFI de Cine de Londres y el Critics’ Choice Documentary Award al mejor documental de ciencia o naturaleza. Becoming Cousteau tuvo su estreno en los cines el 22 de octubre y fue aclamada por la crítica.

El capitán Jacques-Yves Cousteau fue uno de los más grandes exploradores del siglo XX, un realizador cinematográfico y un famoso aventurero que documentó las exóticas maravillas del océano con equipos pioneros que dieron como resultado una película ganadora en el Festival de Cine de Cannes, dos premios Oscar® y dos icónicas series televisivas de larga duración, The Undersea World of Jacques Cousteau y The Cousteau Odyssey.

Su trabajo se volvió sinónimo de la vida bajo del mar y sobre su famoso barco, el Calypso. Escribió más de 50 libros sobre su vida en el océano e inventó el Aqua-Lung, un gran avance en el mundo del buceo.

Pero sería como ambientalista que Cousteau tendría su impacto más duradero, alertando al mundo sobre el calentamiento del océano décadas antes de que la crisis climática llegara a ser noticia. La visión de Cousteau, cuyo aporte fue fundamental para proteger la Antártida y que participó en la primera Cumbre de la Tierra, sobre lo que hay que hacer para cuidar el planeta sigue inspirando a generaciones.

Para realizar la película, Garbus revisó 550 horas de material de archivo y metraje pocas veces visto con el fin de dejar que las películas, las palabras y los recuerdos de Cousteau contaran su propia historia. Becoming Cousteau destaca la vida y obra del hombre que muchos se criaron admirando, pero pocos realmente conocieron.

Luego de hacer trabajo de prospección para las empresas petroleras para financiar sus aventuras por el mundo, Cousteau tuvo un despertar tardío y se convirtió en el primer gran defensor de la conservación oceánica. Tuvo una vida familiar algo fracturada, marcada por grandes pérdidas, pero siempre siguió fiel a su único gran amor: el mar.

“Jacques Cousteau fue un explorador e inventor que se convirtió en un apasionado ambientalista ya entrada su adultez–dice la directora Liz Garbus–. Él no nació siendo un protector de los mares, fue algo que fue apreciando con los años a medida que fue viendo cómo el mundo submarino cambiaba ante sus propios ojos. Espero que la vida increíblemente entretenida y épica de Cousteau muestre lo mucho que todos podemos evolucionar en la vida y en nuestra actitud frente a nuestro lugar en la Tierra. Cousteau es un verdadero héroe de nuestra era, y la historia de su vida nos señala el camino hacia un futuro mejor”.

Jacques-Yves Cousteau

Más de 100 horas de audio de su diario personal, entrevistas y observaciones de colaboradores y miembros de su tripulación añaden a esta mirada íntima a la vida de Cousteau.

El documental también muestra a su primera esposa y colaboradora, Simone Melchior (conocida a bordo del Calypso como “La Pastora”); sus experiencias familiares; su segunda esposa, Francince Triplet; la creación de The Cousteau Society y el trabajo crucial que realizan, y la evolución de Cousteau hasta convertirse en una de las voces ambientalistas más importantes del siglo XX, cuyas palabras e imágenes son ahora más vitales que nunca.

Becoming Cousteau es una producción de Dan Cogan (Ícaro, The Apollo), ganador de un premio Oscar® y un premio Emmy®; Mridu Chandra (Out In the Night, Electoral Dysfunction, Cured); Evan Hayes (FREE SOLO), ganador de un premio Oscar; y Story Syndicate, una productora de cine y televisión con sede en Nueva York fundada por Garbus y Cogan en 2019.

La empresa se especializa en contenidos de no ficción de alta calidad y, actualmente, tiene más de 21 películas y series en desarrollo y producción con plataformas de distribución de primera categoría, entre ellas, National Geographic, Hulu, Netflix, HBO, Apple, Amazon, FX, Discovery, y otras.

National Geographic Documentary Films estrenó con anterioridad los largometrajes documentales FREE SOLO, ganador de un premio Oscar, un premio BAFTA y siete premios Emmy, y THE CAVE, nominado a los Premios Oscar.

Entre otros aclamados documentales estrenados bajo el mismo sello, cabe destacar REBUILDING PARADISE, de Ron Howard; SCIENCE FAIR y SEA OF SHADOWS, ganadores del premio del público del Festival de Cine de Sundance; LA 92 y JANE, que estuvieron incluidos entre los 15 mejores documentales considerados para los Premios Oscar en 2017 y fueron galardonados con premios Emmy; y HELL ON EARTH: THE FALL OF SYRIA AND THE RISE OF ISIS, ganador de un premio Dupont.