El un pronunciamiento realizado en el exterior de la sede de la PCM, el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, anunció, hoy, que puso su cargo a disposición del presidente de la república, Pedro Castillo.

“Acepto la derrota ametrallada por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo y, que a la vez están vinculados a la extrema y a la derecha del Perú que construyeron una imagen de maltratador y violento de este combatiente”. señaló el aún premier, quien es cuestionado por presunta violencia familiar (contra su esposa e hija).

#URGENTE Héctor Valer (@pcmperu): Estuve cuatro días (en la Presidencia del Consejo de Ministros) porque la prensa me derrotó. Acepto mi derrota y me voy".



El también congresista de la bancada Perú Democrático sostuvo, además, que solicitó al Congreso acudir, hoy (5 de febrero) al Pleno junto con el Gabinete Ministerial para exponer la Política General del Gobierno y plantear la Confianza, “porque todos querían escuchar al Consejo de Ministros, querían escuchar cómo iba dirigir al país un tipo como yo, porque así lo categorizaron y no me dieron la oportunidad”.

Sobre si considera si hubo una denegación fáctica del Congreso el no haber aceptado la fecha propuesta, Valer afirmó que no, pues existe una sentencia del Tribunal Constitucional.

“Si no hubiese salido la última sentencia del Tribunal Constitucional (en el caso de la disolución del Congreso, en el 2019), lo hubiésemos tomado así (como denegación fáctica del Congreso al no recibir ayer al premier y al Gabinete Ministerial), pero, lamentablemente, la última sentencia del Tribunal constitucional no lo considera así. En consecuencia, simplemente es una negación del Congreso de la República en su potestad y el nuevo Gabinete solicitará una nueva fecha”, sentenció.

Finalmente, al tercer presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo le preguntaron si golpeó o no a su esposa e hija. “No golpeé”, putualizó.

Foto: Prensa de la PCM

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.