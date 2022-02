La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sostuvo que el gran problema de la gestión de Pedro Castillo es el entorno que lo rodea y que le organiza una agenda distinta a la que ella promovía desde su gestión.

En entrevista con La República, Mirtha Vásquez explicó que apenas ingresó percibió desorden en el gobierno y cuando buscó que, no sólo el presidente sino también el gabinete trazaran los mismos objetivos, el entorno de Castillo intervenía.

“El gran problema era su entorno más cercano (del presidente). A lo mejor la cosa hubiese funcionado si todos nos poníamos de acuerdo: el gabinete, yo, el presidente, y nos embarcáramos en los mismos objetivos. Sentía que el presidente a veces tenía una dinámica mucho más dispersa y, claro, eso hacía que lo sintamos desligarse del propio gabinete”, anotó.

Añadió que esto incluso lo llevó a impulsar una agenda distinta. “Le decíamos que acompañe todo esto y resulta que quienes estaban en su entorno más cercano, en lugar de recomendarle que camine con nosotros en esos temas, pues le organizaban una agenda distinta donde salía corriendo a las provincias o fuera del país”, explicó Mirtha Vásquez.

“No está mal acercarse a la gente, es importante, pero, también, hay que sentarse a mirar las cosas del Estado que merecen reflexión y dirección específica”, explicó.

Al ser consultada sobre una solución, Vásquez dijo que el presidente debe reflexionare en lo que está fallando y enmendar, “asumiendo que el gran problema es que no tiene a las personas adecuadas que lo asesoren en su entorno más próximo”.

“El Gobierno tiene salida a pesar de lo crítico del momento. Sin embargo, las decisiones deben ser claras”, explicó.

¿Entorno machista?

En otro momento Mirtha Vásquez consideró que el Perú es un país muy filtrado por el machismo.

“Soy honesta, el presidente siempre ha intentado respetar mis decisiones; sin embargo, tenemos una cultura –y él no es ajeno a eso– muy patriarcal, con entornos de varones en donde las conversaciones seguro que fluyen mejor”, indicó.

Vásquez dijo que en el entorno más cercano del presidente no he visto a muchas mujeres. “A veces era un poco difícil porque he disputado mucho mis posturas, a veces me he tenido que imponer, y no debería suceder eso si estuviéramos más acostumbrados a relaciones más horizontales”, respondió.