Carlos Álvarez vuelve a la carga y esta vez con una parodía del nuevo éxito de Shakira y Bizarrap, pero inspirada en la presidenta Dina Boluarte quien hoy está en boca de todos.

Como se recuerdan los seguidores de Pedro Castillo piden la salida de Boluarte, por ello el cómico e imitador la reemplazó por Shakira para que dedique la canción a “Peter” Castillo.

Pero la parodía no sólo apunta a Castillo, “Dina” Volarte también dispara contra otros políticos como Keiko Fujimori a quien llama la Chika, a Antauro Humala, Susel Paredes y otros.

El líder de La “Vacuna del Humor” presentará este hit musical este 19 y 21 de enero y también el 14 de febrero en La Estación de Barranco.

[Música]

pa Pedro como tú

[Música]

Pasaron como tú

desde un golpe fuiste un huevo a que no

vuelve fuiste una decepción te creíste

campeón siendo solo un peón el pueblo te

necesitaba hiciste un papelón

Peter hace rato que yo debí tomar el

mandato una regia como yo no aguanta

arrebatos una chica como tú no será

presidente del Perú

presidente Perú

el cargo que era grande y por eso estoy

ya terminando como tú

[Música]

este para que se mortifique Aunque no me

pase ni me mastiquen con el lápiz ya no

regreso aunque me llame y me supliquen

Esto no es culpa mía

voy cayendo en las encuestas no me crucé

me dejaron de vecino al con la prensa

alternativa con sus roches y deudas no

mentiste los peajes porque qué caradura

el congreso da vergüenza ellos son los

facturan

antauro fuma hierba de la buena

claramente con eso vuela Betsy ella no

es persona buena

claramente ella me odia igual que tú

son lapisitos como tú

la banda era grande la plata dónde estás

se levantaron al Perú

del amor anoto Hay un paso no pongas

piedras de Calibre El Paso si no rencor

Peter yo dejaré yo soy tu

reemplazo no sé ni qué es lo que te pasó

con esa barba ni te distingo yogures en

el 2022 cambias tu Mercedes por un

triciclo cambiaste un whisky por vino de

acho quieren bajarme vayan despacio

mucho gimnasio pero tu tesis

huelgas y paros por donde me ven jodanse

yo no me iré me desocupo mañana ni

siquiera traerte a lo rojo que vengan

también antauro fuma hierba de la buena

claramente con eso vuela Betsy ella no

es persona buena una chica como tú no

será presidental Perú

y del Perú

el cargo queda grande por eso estoy ya

terminando como tú

ya ya está

[Música]