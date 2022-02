Motorola vuelve a desafiar el status quo del segmento de gama media con el lanzamiento en Perú de la nueva familia moto g, con tres nuevos smartphones que llegan al mercado nacional para continuar democratizando el acceso a la tecnología.

Motorola continúa enfocado en poner al alcance de cada vez más personas características premium y la innovación a precios más accesibles, para continuar empoderando a las personas y potenciando la comunicación.

moto g200 5G: Rendimiento ultra rápido

El moto g200 5G incorpora por primera vez al portafolio de Motorola el procesador Qualcomm Snapdragon™ 888 Plus 5G, que ha sido diseñado para usuarios que desean un rendimiento de primer nivel y velocidades de 5G¹, sin pagar un precio elevado.

Gracias al procesador Qualcomm Snapdragon™ 888 Plus 5G, puedes jugar con tecnología IA mejorada que responde un 20% más rápido² al tacto, todo ello con tecnología Snapdragon Elite Gaming™, que permite disfrutar de juegos de escritorio en dispositivos móviles. Disfruta de una velocidad increíble con conectividad 5G¹ y del Wi-Fi móvil 6E3, además de capturar fotos un 35% más rápido² para conseguir una calidad de imagen aún mejor.

Este nuevo procesador también incorpora Snapdragon Sound™, para disfrutar de música de alta resolución, llamadas de voz nítidas y entretenimiento sin demoras, con una conectividad superior y una mayor duración de la batería. También cuenta con Dolby Atmos4, que ofrece un sonido tridimensional más envolvente.

El Snapdragon™ 888 Plus también maximiza la magnífica pantalla FHD+ Max Vision de 6,8”. La velocidad de actualización de 144 Hz hace que jugar, ver contenido repleto de acción y desplazarse por el teléfono sea una experiencia extremadamente fluida. Además, con una gama de colores un 25%5, mayor gracias a la certificación DCI-P3 y HDR10, tu contenido favorito tiene colores realistas con brillo y contraste mejorados.

El moto g200 5G viene equipado con un sistema de triple cámara avanzado, utilizando la misma cámara principal incluida en la familia motorola edge. Con una cámara de ultra alta resolución de 108 MP15, no solo incluye más detalles en cada disparo, sino que también mejora la calidad del zoom digital. Además, la tecnología Ultra Pixel ofrece una sensibilidad 9 veces superior en condiciones de poca luz al combinar píxeles 9 veces más grandes en uno solo.

El moto g200 5G también incluye una cámara que ofrece dos increíbles perspectivas en una: visión ultra amplia y macro. Por último, el sensor de profundidad funciona juntamente con la cámara principal para aplicar automáticamente un efecto de fondo borroso, cuya intensidad puedes ajustar girándolo hacia arriba o hacia abajo.

Dado el creciente foco en crear y compartir contenido a través de redes sociales, el moto g200 5G puede grabar videos de calidad cinematográfica con la resolución de video más alta disponible en un smartphone hoy en día, 8K. Y para aprovechar al máximo el increíble hardware, cuenta con un software de video realmente asombroso. Puedes ser creativo con el modo de captura dual, que te permite grabar utilizando la cámara frontal y la posterior simultáneamente. También puedes utilizar la función de cámara superlenta para capturar una grabación de vídeo de alta definición de hasta 960 fotogramas por segundo y ralentizar la acción para ver los detalles que tus ojos pierden a velocidad normal, y mucho más.

También disfrutarás de acceso instantáneo a tus fotos, películas, canciones, aplicaciones y juegos favoritos con almacenamiento UFS 3,1 integrado de 128 GB9. Además, la memoria LPDDR5 ofrece un rendimiento de próxima generación y un ancho de banda de memoria máximo de 51,2 GB/s, lo que proporciona un procesamiento de datos un 16% más rápido8.

El moto g200 5G cuenta con un hermoso diseño de acabado mate satinado, que es repelente al agua10, en color morado mirage.

Desbloquea el potencial de tu teléfono con Ready For

Ready For toma toda la potencia de este dispositivo y lo libera para una mayor libertad y flexibilidad. Esta versátil plataforma te permite ampliar el teléfono a una pantalla más grande para disfrutar de una experiencia más envolvente. Y es muy fácil de usar: Ready For ofrece varias formas de conectar el dispositivo, ya sea con cables, de forma inalámbrica6 o a través del computador7.

Con Ready For, puedes conectarte a un televisor o monitor, a través del cable que viene incluido dentro de la caja o de manera inalámbrica con Miracast. Esto significa que tienes la libertad de ponerte al día con tu programa de televisión favorito desde cualquier lugar sin tener que iniciar sesión. Puedes crear una presentación de trabajo con una experiencia visual similar a la de un escritorio, gracias a Ready For Escritorio. También Crear contenidos en vivo con seguimiento avanzado del protagonista. Y disfrutar de una experiencia de juego más envolvente llevándola a cualquier televisor o pantalla para disfrutar de una experiencia similar a la de una consola6.

Hemos anunciado Ready For PC7 con la última generación de teléfonos motorola edge y ahora también estamos llevando esta función a la familia moto g. Al abrir una ventana independiente del smartphone en la pantalla de tu PC, puedes llevar la multitarea al siguiente nivel y tener acceso simultáneo a tus dos dispositivos, conectados de forma inalámbrica para obtener la máxima eficiencia y comodidad. Además, también puedes utilizar tu moto g200 5G como cámara web, aprovechando la ultra alta calidad de las cámaras de este smartphone, para videollamadas en tu computador.

Todo sobre la nueva generación de moto g

Además del moto g200 5G, la compañía también lanzó en las últimas semanas el moto g51 5G y el moto g31. Cada uno de estos dispositivos ofrece una serie de funciones exclusivas para que todos los consumidores puedan encontrar un teléfono que se adapte a sus necesidades, desde pantallas inmersivas y sistemas de cámara increíbles, hasta una duración de la batería y un rendimiento asombrosos. Y también un sonido más rico y resonante en tus auriculares gracias a la tecnología Dolby Atmos, presente en todos estos nuevos dispositivos.

moto g51

El moto g51 5G acerca la conectividad a cada vez más personas. Con 5G puedes realizar videollamadas sin demora y reproducir en línea sin latencia. Todo esto se ve en una pantalla ultra ancha de 6,8 pulgadas con resolución Full HD+ con colores brillantes y nítidos. La experiencia mejora aún más con una frecuencia de actualización de 120Hz super fluida. El sistema de triple cámara con sensor principal de 50MP11 está listo para capturar cualquier escena en un instante, ya sea un detalle pequeño o un paisaje grande. Y para hacer todo esto posible, la plataforma móvil Snapdragon® 480 Plus y 4 GB de RAM lo potencian todo para una experiencia perfecta y es más rápida que sus predecesores.

Moto g31

El moto g31 incluye una pantalla Full HD+ Max Vision de 6,4” con más de 400 ppp para obtener detalles más nítidos y tecnología OLED para lograr colores más realistas. El sistema multicámara de 50MP12 te permite capturar tus mejores recuerdos con un nivel de detalle increíble. Y con su batería de 5,000 mAh, puedes pasar más de un día con una sola carga12.

En todos nuestros nuevos dispositivos moto g, podrás disfrutar de un sonido más rico y resonante en tus auriculares gracias a la tecnología Dolby Atmos. Y si hay algo que a todo el mundo le importa, independientemente del dispositivo que elija, es una batería de larga duración. Cada uno de estos teléfonos tiene una enorme batería de 5,000 mAh que te mantiene conectado y todos ellos incluyen el cargador de teléfono en la caja.

Innovaciones útiles de software

En lugar de duplicar las grandes cosas que Google hace con Android, elegimos desarrollarlas con un conjunto integral de herramientas llamada My UX. Con la aplicación, los usuarios pueden llevar música, videos, juegos y temas del dispositivo al siguiente nivel con configuraciones personalizadas. Y como My UX no se interpone a una experiencia Android pura, los usuarios pueden disfrutar de toda la potencia de Android 11 sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas.

Precios y disponibilidad

El moto g31 ya se encuentra disponible en Perú en colores gris meteoro y azul cielo a un precio sugerido desde S/ 949, prepagado a través de https://www.motorola.com.pe/moto-g31/p y los principales operadores y retailers del país.

El moto g51 5G ya se encuentra disponible en Perú en colores azul invierno y dorado otoño a un precio sugerido desde S/1,249, prepagado a través de https://www.motorola.com.pe/moto-g51/p y los principales operadores y retailers del país.

El moto g200 5G ya se encuentra disponible en Perú en color morado mirage a un precio sugerido desde S/2,699, prepagado a través de https://www.motorola.com.pe/moto-g200/p y los principales operadores y retailers del país.

Para ver las imágenes, haz clic aquí (al descargar imágenes o videos, aceptas nuestros términos de licencia).