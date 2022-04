¿Sabías que cada vez más peruanas están haciendo uso de la terapia de luz led para potenciar la belleza de su piel desde la comodidad de su hogar? Así es, este moderno tratamiento que es implementado por estrellas de la talla de Kim Kardashian, Victoria Beckham y Cindy Crawford está revolucionando la industria del skincare local por sus magníficos resultados. Pero sabes cómo funciona, para qué sirve y cómo obtenerlo.

La terapia con luz LED es un tratamiento para el cuidado de la piel que emplea diferentes ondas de luz, como rojo, azul, ámbar y blanco. Fue la mismísima NASA quienes originalmente desarrollaron esta terapia para experimentar con plantas durante sus misiones, pero finalmente descubrieron los maravillosos poderes regenerativos en tejidos dañados.

Hoy, esta tecnología que se ha vuelto imprescindible en las rutinas de skincare, está al alcance de los peruanos gracias al ingreso en el mercado nacional de FOREO, marca sueca de belleza premium, quien presenta una mascarilla milagrosa que funciona con luz LED y que promete resultados de spa en solo 90 segundos.

Pero, ¿estos dispositivos LED son realmente eficaces y, lo que es más importante, seguros en manos no capacitadas? No tienes de qué preocuparte pues se trata de una de las mejores tecnologías anti-edad que vas a encontrar. Aquí te contamos cómo potenciar tu piel con esta revolucionaria técnica.

Renueva tu piel en 90 segundos

Uno de los productos más amados por las famosas más bellas de Hollywood es el UFO de FOREO. Este tratamiento de mascarilla inteligente promete conseguir en solo 90 segundos un alto porcentaje de producción de colágeno combinando la termoterapia, las pulsaciones sónicas y las luces LED. Gracias a la hiper-infusión que ofrece el UFO, las mascarillas penetraran a mayor profundidad en el rostro para reafirmar, hidratar y calmar tu piel.

UFO cuenta con terapia de calor, temperatura de frío, 8 mil pulsaciones T-Sonic por minuto y 3 luces LED:

Rojo: Estimula el colágeno y la elastina, ayudando a reducir los signos de la edad. Verde: Brinda luminosidad a la piel más apagada y unifica el tono para lucir más radiante. Azul: Trata el acné al matar las bacterias que lo producen, ayudando a lograr una piel visiblemente más sana.

Estadísticas que hablan de su éxito

El UFO de FOREO tiene resultados reales y de gran impacto en cualquier tipo y tono de piel. Las pruebas realizadas por Harper’s Bazaar demostraron que el 73% de evaluadores logró un brillo envidiable tan pronto finalizó el tratamiento, mientras que el 43% vio una reducción en sus arrugas prominentes y líneas finas al cabo de un mes usando el UFO.

Su uso es muy sencillo. Descarga la app de Foreo (Foreo for you) y vincula tu dispositivo, luego escanea la mascarilla que te aplicarás y la app diseñará el protocolo personalizado a las especificaciones de tu piel para hacerla más efectiva. Recuerda iniciar el tratamiento con la piel limpia y no usarlo cerca de los ojos.

Si tienes dificultades para incluir la terapia de luz en tu agenda, el UFO será el dispositivo perfecto para ti pues trae a la comodidad de tu casa los mejores resultados, dejando a tu rostro la sensación de haber visitado un centro de estética.