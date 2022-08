Un nuevo tráiler y póster de Pinocho, junto a nuevas imágenes, se encuentran disponibles. La película protagonizada por Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, con Cynthia Erivo y Luke Evans estrena el 8 de septiembre en el marco del Disney+ Day exclusivamente en Disney+.

El ganador del Premio Oscar® Robert Zemeckis dirige esta película de acción real y tecnología CGI (imágenes generadas por computadora por sus siglas en inglés) que es la nueva versión de la entrañable historia de una marioneta de madera, que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad.

Tom Hanks interpreta a Gepetto, el carpintero que construye y trata a Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo. Joseph Gordon-Levitt es Pepe Grillo, quien oficia de guía y conciencia de Pinocho; la nominada al Premio Oscar® Cynthia Erivo es el Hada Azul; Keegan-Michael Key es el Honrado Juan; Lorraine Bracco, nominada a los Premios Oscar®, es Sofía la Gaviota, un nuevo personaje, y Luke Evans es El Cochero.

Completan el elenco Kyanne Lamaya como Fabiana y Jaquita Ta’Le como su marioneta Sabina, Giuseppe Battiston como Strómboli y Lewin Lloyd como Polilla.

Además de las aclamadas canciones del clásico animado original, que incluye When You Wish Upon a Star interpretada por Cynthia Erivo, la película presenta nuevas canciones originales compuestas por los nominados al Premio de la Academia® Alan Silvestri y Glen Ballard (El expreso polar). La banda sonora de Walt Disney Records estará disponible el 8 de septiembre y está disponible anticipadamente en: https://presave.umusic.com/pinocchio-presave

El guion de PINOCHO es de Robert Zemeckis y Chris Weitz. Andrew Miano, Chris Weitz, Robert Zemeckis y Derek Hogue son los productores, con Jack Rapke, Jacqueline Levine, Jeremy Johns y Paul Weitz como productores ejecutivos de la película.