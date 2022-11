Disney+ anunció hoy el elenco de The Acolyte, la próxima serie original de Star Wars de Lucasfilm. A la ya anunciada Amandla Stenberg (The Hate U Give), se suman Lee Jung-jae (Squid Game), actor ganador de un premio Emmy®, Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers), Dafne Keen (His Dark Materials).



También se incluye a Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Russian Doll), Dean-Charles Chapman (1917) y Carrie-Anne Moss (The Matrix).

The Acolyte es un thriller de misterio que transportará a la audiencia a una Galaxia de tenebrosos secretos y poderes emergentes del Lado Oscuro durante los últimos días de la era de la Alta República. Una ex Padawan se reencuentra con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás hubieran podido imaginar.

Leslye Headland (Russian Doll) es creadora, showrunner y productora ejecutiva de The Acolyte, que acaba de iniciar su producción en el Reino Unido de Gran Bretaña. Los demás productores ejecutivos son Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King y Jason Micallef. Rayne Roberts y Damian Anderson son los productores. Headland también dirigirá el episodio piloto de la serie.

The Acolyte estará disponible exclusivamente en Disney+.