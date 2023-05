Star Wars debe ser una de las películas más veneradas en todo el mundo. No en vano batió muchos récords cinematográficos desde que se estrenara la primera película dirigida por George Lucas en 1977, saga que Disney compraría 35 años después a LucasFilms por más de 4 millones de dólares, tan solo una de muchas cifras exorbitantes que esta producción ha logrado.

Esta cifra no se quedaría allí, con los acuerdos de redistribución de sus imágenes para fabricar otros productos de la saga a través de populares franquicias, han permitido que Star Wars se incluya en los Guinness World Records.

Por ejemplo, las primeras figuras de la Saga pueden llegar a subastarse por US$7000, el tráiler de “El Despertar de la Fuerza” consiguió 67 millones visualizaciones en Youtube en días.

Además, desde su primer episodio se han recaudado 1.330 millones de dólares, según la empresa editora de The Numbers y “La Venganza de los Sith” se estrenó simultáneamente en 115 países. Sin duda, Star Wars forma parte de la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Redmi Note en la Perú Comic Con

Precisamente, en la Perú Comic Con, muchos fans peruanos de Star Wars pudieron tomarse fotos divertidas convertidos en guerreros de la fuerza con espadas láser en la zona Photoportunity “Celebra la vida” de la nueva serie Redmi Note 12.

Estas imágenes también se pueden capturar desde tu celular con la calidad profesional para imprimirlas y enmarcarlas, con los 200MP con OIS de la cámara (estabilización óptica de imagen encargada de estabilizar el proceso de toma de fotos y controla el camino de la luz hasta el sensor de imagen) del modelo Redmi Note 12 Pro+ 5G con la que se logra tomas vívidas de día o de noche.

Este atributo permite ofrecer detalles más brillantes como los del sable de un guerrero. Para ello, solo tienes que activar el modo 200MP en tu smartphone para sorprenderte de la cantidad de detalles inesperados que aparecen.

Adicionalmente, este teléfono inteligente cuenta con una cámara ultra gran angular y una cámara macro para tomas impresionantes, incluso en escenarios con poca luz.

Sin duda, podrás captar la atmósfera oscura de Star Wars de manera fácil. También tienes la opción de sumarle filtros propios de Xiaomi para darle un efecto más de película.

Con potentes algoritmos de software de inteligencia artificial (IA), velocidades elevadas de procesamiento de imágenes y otras características, que completa aún más, la experiencia de uso de cámara.

Este 4 de mayo es el día oficial de Star Wars por la similitud fonética en inglés que la frase emblemática de la saga: “Que la Fuerza te acompañe” (May the Force be with you) tiene con: “Que el 4 de Mayo te acompañe” (May the Fourth be with you).

Qué mejor fecha para jugar a tomarse fotos divertidas con la serie Redmi Note 12, inspiradas en esta mítica saga para celebrar y honrar a Star Wars, para publicarlas en redes sociales y celebrar utilizando disfraces de sus personajes favoritos.

Foto experiencia de Redmi Note 12 en Perú Comic Con. Foto tomada por Sergio Pacussich

Disponibilidad de producto

La serie Redmi Note 12 está disponible en el Perú con los siguientes modelos:

Redmi Note 12 Pro+ 5G es la estrella de la Serie Redmi Note 12 gracias a su cámara principal de 200MP, que llega a redefinir la fotografía en este segmento de smartphones.

Además, posee biseles más delgados, lo que permite una experiencia visual magnífica y envolvente. El Redmi Note 12 Pro+ 5G cuenta con una velocidad de carga propia de un buque insignia, con HyperCharge de 120W.

Redmi Note 12 Pro 5G posee una pantalla OLED full HD+ con una resolución de 1080 x 2400 píxeles de 6,67 pulgadas. Además, cuenta con un soporte Dolby Vision y HDR10+, lo que lo hace perfecto para ver tus contenidos multimedia.

Redmi Note 12 tiene la última plataforma móvil Snapdragon 4 Gen 1 y Snapdragon 685 respectivamente, las operaciones son fluidas y sin problemas, lo que permite una multitarea sencilla con una mayor eficiencia energética. Además cuenta con una sólida triple cámara con inteligencia artificial (IA).

