En la actualidad la mayoría de jóvenes prefieren comprar AirPods o audífonos inhalámbricos con cancelación de ruido, quizás para no perder la fidelidad de la música o simplemente apartarse del mundo externo.

En un artículo publicado en The Verge, uno de los más vistos la semana pasada, DAN selfert cuenta su testimonio y se pregunta la razón por la cual ya no escucha nada con los últimos modelos que usa con cancelación de ruido.

“Ahora, la mayoría de las veces no escucho nada cuando los uso. Me pongo los AirPods u otro auricular con cancelación de ruido en los oídos cuando estoy sentado en una cafetería donde la música y las conversaciones son demasiado altas; Los usaré en la oficina de mi casa para cortar el sonido de mi ventilador o purificador de aire”, contó.

Añade que, a título personal, los usa cuando está sentado en su silla favorita leyendo un libro para no distraerse con los niños que causan estragos en la habitación, etc.

“No estoy reproduciendo música ni un podcast ni nada en esos casos; Solo estoy usando los AirPods con sus funciones de cancelación de ruido habilitadas”, precisa.

DAN selfert dice que es innegable que la vida moderna se ha vuelto muy ruidosa. Los ambientes urbanos son ruidosos, las cafeterías y los restaurantes rutinariamente suben el volumen de la música al nivel de un club, y los planes de oficinas abiertas son ampliamente criticados por ser mucho más ruidosos que las granjas de cubículos.

“Cualquiera que viva en una casa con un plano de planta abierto y más de una persona puede dar fe de lo ruidoso que se vuelve el espacio cuando no se pueden cerrar las puertas de las habitaciones separadas”, señala.

Pero luego DAN selfert añade que Ese ruido principalmente hace que sea difícil para el y otras personas que se distraen fácilmente, relajarse o concentrarse, pero también puede ser perjudicial para su audición con el tiempo.

Lo positivo es para el oído

Pero los auriculares inalámbricos son buenos para reducir la cantidad de ruido que llega a tus tímpanos. Es como bajar el mundo de un 11 a un cuatro o cinco más razonable.

“Si una persona me habla directamente, generalmente puedo escucharla, pero si está conversando con alguien que está cerca, no me distraigo con lo que está hablando. Todavía puedo escuchar lo suficiente del juego de mis hijos para saber que todavía están vivos (o si alguien se lastimó y necesita un adulto), pero no me irrito por cada pequeño grito y chillido que emana de donde sea que estén”, añade DAN selfert.

La contaminación acústica se ha convertido en un tema tan preocupante que el Apple Watch incluso te avisará cuando hayas estado expuesto a altos decibelios durante un período prolongado.

AirPods y un smartphones

Los mejores para cancelación de ruido

Ahora los auriculares con cancelación de ruido no son lo suficientemente efectivos como para silenciar completamente el mundo.

“En mi experiencia, los Galaxy Buds Pro de primera generación de Samsung son los más cómodos y efectivos para cancelar el ruido, como una conversación, pero dado que no se integran tan bien como los AirPods Pro con mis dispositivos diarios, los AirPods son para mí”, detalla.

¿Dónde no debes usar los audífonos con cancelación de ruido?

Está claro que para ciertas actividades contidianas requieres estar atento a lo qe te rodea y sin duda no se recomedia su uso en determinadas cincunstancias.

Por ejemplo, si usted camina por una calle muy transitada, sobre todo por vehículos, deberá ser cuidadoso en cruzar las calles sin semáforos, pues no podría escuchar la bocina o un llamado de advertencia.

Es mucho mas riesgoso si usted conduce un vehículo, pues estará en riesgo sino escucha la bocina de los autos o simplemente estar alerta si un motociclista se le cruza.

No debes olvidar de que cuando tenemos tapados los oídos solemos levantar la voz de forma involuntaria y eso sin duda puede hacernos pasar un mal rato.