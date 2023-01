Los fanáticos de BTS podrán ver desde el 17 de febrero del 2023, vía Disney+, a su estrella j-hope en el documental j-hope IN THE BOX, que muestra la creación de su primer álbum solista.

Protagonizado por j-hope, integrante de la banda BTS, íconos del pop del siglo XXI, y producido por HYBE, j-hope IN THE BOX acompaña al fenómeno musical internacional en todo momento mientras trabaja para el lanzamiento de su primer álbum solista, “JACK IN THE BOX”.

En el transcurso del documental, la audiencia tendrá la oportunidad inédita de ver los desafíos creativos inherentes al proceso de preparación de un álbum, además de asientos en primera fila para la actuación de j-hope en el festival Lollapalooza 2022 y la listening party del álbum.

j-hope IN THE BOX

La audiencia de Disney+ también puede disfrutar de BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, actualmente disponible en la plataforma de streaming.

Se trata de una película de los conciertos en vivo que dio BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles a fines de 2021; y de IN THE SOOP: Friendcation, una serie con un elenco estelar ––PARK SEOJUN (THE MARVELS), el rapero Peakboy, CHOI WOOSHIK (Parasite: Parásitos), PARK HYUNGSIK (Soundtrack #1) y V de BTS–– que acompaña a los cinco amigos cuando cuando se alejan de su ajetreada vida cotidiana para descansar y distenderse juntos en un viaje sorpresa.