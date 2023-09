Ocho videos de avistamientos de OVNIs se publicaron en la recién estrenada web de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los Dominios (AARO) del Gobierno de los Estados Unidos.

Esta es la primera vez que EE.UU. reconoce oficialmente la existencia de estos objetos, que ahora denomina Fenómenos Anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). De los 8 videos, 4 son casos no resueltos y uno permanece sin identificar.

El más impactante: un OVNI captado por un dron en el Medio Oriente

El video más impactante es el que muestra un objeto volador no identificado captado por un [MQ-9], un vehículo aéreo no tripulado de EE.UU. que se utiliza para misiones de reconocimiento y ataque. El clip fue tomado en el Medio Oriente y, aunque AARO señala que este no muestra un comportamiento anómalo, lo califica como no identificable.

Según el informe de AARO, el objeto tiene una forma alargada, similar a un misil o un proyectil, y vuela a una velocidad constante y una altitud baja. El dron intenta acercarse al objeto, pero este se aleja rápidamente y desaparece del campo de visión.

Otro caso no resuelto: un OVNI se cruza con un avión de combate

Otro video que llama la atención es el que fue grabado por el piloto de un [avión de combate] de la Marina de los Estados Unidos. En las imágenes se puede ver cómo un objeto desconocido se cruza con el avión a gran velocidad y sin dejar ningún rastro.

El piloto, sorprendido, exclama: “¡Qué demonios es eso!”. El objeto tiene una forma ovalada y parece estar envuelto en una especie de halo luminoso. AARO indica que este es otro caso no resuelto y que no se ha podido determinar la naturaleza ni el origen del objeto.

Los otros dos casos no resueltos: encuentros con OVNIS desde un F/A-18

Los otros dos videos que AARO cataloga como casos no resueltos fueron captados por aeronaves [F/A-18], unos cazas multifuncionales de la Armada Americana. En ambos casos, se trata de encuentros con objetos anómalos inexplicables que muestran una gran maniobrabilidad y velocidad.

Uno de ellos muestra el encuentro de la tripulación de un F/A-18 con un objeto anómalo que se mantiene en la mira por más de 1 minuto y luego sale de cuadro como si supiera que lo vigilan. El otro muestra a otro objeto anómalo que se acerca al F/A-18 y luego se aleja rápidamente, dejando perplejos a los pilotos.

Estos dos videos ya son públicos y han sido difundidos por medios como [The New York Times] o [CNN], generando todo tipo de especulaciones y teorías sobre la posible presencia extraterrestre en nuestro planeta.

¿Qué opinas tú?

Estos son solo algunos ejemplos de los videos que puedes encontrar en la web de AARO, donde también hay otros casos resueltos o pendientes de evaluación. Si quieres ver más, visita esta web [www.aaro.mil] y saca tus propias conclusiones.

Y tú, ¿qué opinas sobre estos fenómenos anómalos no identificados? ¿Crees que son pruebas de vida inteligente fuera de la Tierra o que tienen otra explicación? Déjame tu comentario y comparte esta nota con tus amigos.

También puedes seguir a antoniomanco en FB, TW, Instagram y Threads y como antoniomancoperu en TikTok, donde encontrarás más contenido interesante sobre este y otros temas.