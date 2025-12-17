Canva, la popular plataforma de diseño con inteligencia artificial, dejó de funcionar desde las 17:00 horas de hoy, 17 de diciembre, en diversas partes del mundo. A partir de las 18:00 horas el servicio se fue restableciendo paulatinamente.

Apenas se registró el problema, miles de usuarios lo reportaron en redes sociales como X, Facebook e incluso TikTok, expresando su desencanto y molestia.

Los mensajes de los usuarios incluyeron capturas del mensaje: «Error al guardar el diseño. Vuelva a cargar la página».

Algunos usuarios advirtieron, además, que tampoco visualizan sus datos en la zona de planes premium o de pago.

«Es como si nos hubieran eliminado la membresía, aparece como si no estoy suscrito a Canva, pero me cobraron recién», se lee en uno de los comentarios.

Canva no responde

Sin embargo, enlinea.pe comprobó que, al menos en la versión app, sí aparece la información de la membresía de los usuarios.

Canva no respondió en sus redes sociales sobre este inconveniente, incluso después de las 18:00 horas, cuando el servicio se restablecía paulatinamente.

La plataforma más usada

Canva es una de las herramientas de diseño más utilizadas en el mundo, con más de 170 millones de usuarios en 190 países.

Está disponible en más de 100 idiomas y se ha consolidado como la aplicación predilecta para creadores de contenido, diseñadores y profesionales del marketing. Su facilidad de uso y su potente integración con inteligencia artificial han marcado un nuevo estándar en la creación gráfica digital.

Entre sus funciones potenciadas por IA destacan la generación automática de presentaciones, la redacción de textos con Magic Write y el redimensionamiento inteligente de piezas para diferentes plataformas.

Estas herramientas han llevado a Canva a posicionarse como referente global en diseño accesible e intuitivo.

Además, la plataforma ha anunciado recientemente nuevas alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos para integrar aún más funciones basadas en IA generativa.

Esta evolución la pone en competencia directa con soluciones avanzadas como Adobe Express o incluso Affinity, la suite profesional de diseño que también viene ganando terreno con sus herramientas offline de alto rendimiento y modelo de pago único.