El último mes del año viene acompañado de más gastos, pero también de ingresos extraordinarios como la gratificación, la CTS o el retiro de fondos de AFP. Según la Cámara de Comercio de Lima, cada persona destina entre S/300 y S/350 en promedio a compras navideñas. Pero, ¿y si en lugar de gastar todo, comienzas a planificar?

Más ingresos, más oportunidades… si sabes decidir

Diciembre puede ser una gran ocasión para empezar el 2026 con finanzas más ordenadas. “La gratificación no es un premio para gastar todo, sino una herramienta para lograr estabilidad”, afirma Andrés Uribe, director de Ahorro e Inversión de MAPFRE Perú.

Paso uno: revisa tu economía actual

Antes de ir de compras, revisa tus deudas, tus gastos fijos y qué compromisos tienes el próximo mes. Si pagas tarjetas con intereses altos ahora, estarás liberando tu presupuesto para el siguiente año.

Ahorra primero, gasta después

El error más común es esperar “lo que queda” para ahorrar. Separa desde el inicio un porcentaje fijo, sin excusas. Si ya tienes un fondo de emergencia, puedes guardar para otra meta.

Fondo de emergencia: tu colchón financiero

¿Sabías que lo ideal es contar con tres meses de ingresos guardados? Este fondo es clave para evitar endeudarte si tienes una emergencia médica, familiar o laboral.

Protege lo que has logrado

A veces, un imprevisto puede borrar tus avances. Por eso, considera protegerte con seguros de vida, salud o ahorro. Así evitas que una emergencia te obligue a usar tus ahorros.

Celebra, pero con cabeza

Tener un buen plan no significa dejar de disfrutar. Se trata de tomar decisiones con equilibrio para no empezar el año con deudas o estrés financiero.

MAPFRE promueve la educación financiera como una herramienta clave para vivir con tranquilidad económica y tomar mejores decisiones durante todo el año.