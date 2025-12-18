La cuenta regresiva para la Navidad ha comenzado y con ella llega la clásica pregunta: ¿qué regalar? Huawei tiene la respuesta con una selección de productos tecnológicos pensados para toda la familia, además de atractivas promociones en su tienda online.

Huawei Watch GT 6 Series

Estos relojes son el regalo perfecto para quienes priorizan el bienestar y la actividad física. Destacan por su potenciómetro virtual, más de 100 modos de entrenamiento, funciones avanzadas de salud y una autonomía de hasta 2 semanas. Están disponibles desde S/ 669.

Huawei Watch D2

Ideal para personas mayores o quienes necesitan controlar su presión arterial. Este reloj es el único del mercado con un mecanismo integrado de medición precisa, diseñado bajo estándares internacionales. Su precio es de S/ 999.

Huawei Watch Ultimate 2

Diseñado para quienes combinan elegancia con aventura, resiste hasta 150 metros bajo el agua y es compatible con el modo Golf. Su diseño de lujo y funciones exclusivas lo convierten en un regalo inolvidable. Está disponible por S/ 2999.

Huawei Pura 80 Ultra

Para los fanáticos de la fotografía y los conciertos, este smartphone ofrece la mejor cámara del mundo según DXOMARK y zoom de hasta 10x. Disponible desde S/ 6399.

Huawei nova 14 Pro

Si tienes en la familia a un futuro influencer, este teléfono con cámara selfie dual de 50 MP y herramientas de IA es el aliado perfecto para sus redes sociales. Cuesta S/ 1999.

Huawei FreeClip

Son audífonos cómodos, con diseño tipo accesorio y batería de hasta 36 horas. Su innovador sistema de sujeción se adapta al oído sin incomodar. Están disponibles por S/ 599.

Huawei MatePad 12 X

Pensada para los creativos, esta tablet ofrece pantalla con tecnología PaperMatte y apps para dibujo profesional. Incluye lápiz óptico y mouse, por S/ 1899.