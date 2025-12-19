La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), entidad adscrita al Mincetur, fue distinguida, por primera vez, como la “Mejor Oficina de Turismo del Mundo 2025” en los World Travel Awards (WTA).

Se trata de uno de los premios más importantes de la industria de viajes y turismo a nivel internacional.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo estratégico y continuo que desarrolla PROMPERÚ para posicionar al Perú en los mercados internacionales.

De esa manera promueve la diversidad cultural, gastronómica y natural del Perú, así como sus destinos turísticos y experiencias diferenciadas, y acompañando a turistas nacionales y extranjeros en su recorrido por el país.

Siempre ganador

El premio mundial se suma a una trayectoria destacada de reconocimientos regionales. En la versión sudamericana de los World Travel Awards, PROMPERÚ ha sido elegida como mejor oficina de turismo de Sudamérica en los años 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2013, 2012, 2011 y 2009.

Así, consolida su liderazgo sostenido en la región y su consistencia en estrategias de promoción turística de alto impacto.

La distinción a PROMPERÚ se da en el marco de una sobresaliente participación del Perú en los WTA 2025, edición en la que el país obtuvo cuatro reconocimientos internacionales.

Entre ellos, fue elegido por décima tercera vez como “Mejor Destino Culinario del Mundo” y por séptima vez como “Mejor Destino Cultural del Mundo”, reafirmando su posicionamiento como referente global de experiencias auténticas.

También Machu Picchu

Asimismo, el Santuario Histórico de Machu Picchu fue reconocido, por séptima vez, como la “Mejor Atracción Turística del Mundo”.

Los turi, creados en 1993, reconocen la excelencia en todos los sectores clave de la industria turística mediante votaciones públicas y de expertos del sector a nivel mundial.

Desde su incorporación a estos premios en 2009, el Perú, con el impulso de PROMPERÚ, ha fortalecido su presencia internacional, alcanzando importantes logros que contribuyen al posicionamiento del país como destino de clase mundial.