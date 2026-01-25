El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, comunicó el cierre temporal de la Red de Caminos Inca de Machu Picchu.

La decisión se toma como parte de las acciones orientadas a garantizar una gestión responsable y sostenible de uno de los circuitos patrimoniales más importantes del país.

Esta responde al cumplimiento del Reglamento de Uso Turístico Sostenible y prioriza la preservación integral del legado cultural y natural.

La disposición establece que el acceso a la Red de Caminos Inca quedará suspendido desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2026.

Durante este periodo, no se permitirá el ingreso de visitantes con el fin de reducir el impacto en la infraestructura existente y generar condiciones adecuadas para su mantenimiento.

De esta manera, se refuerza la protección de los caminos ancestrales y se minimizan los riesgos asociados a la temporada climática.

Trabajos de mantenimiento y conservación en febrero

A lo largo del mes de febrero, personal especializado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ejecutará labores técnicas de mantenimiento preventivo, conservación y evaluación de riesgos en diversos tramos del Camino Inca.

Estas acciones también abarcarán las estructuras arqueológicas vinculadas a la ruta, asegurando su estabilidad física y la conservación de su valor histórico y cultural.

Los trabajos programados permitirán identificar zonas vulnerables, fortalecer la infraestructura de servicios y contribuir a la recuperación del ecosistema que rodea a la Red de Caminos Inca.

Con ello, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con una gestión que equilibra el turismo, la conservación del patrimonio y la seguridad de quienes recorren este espacio emblemático.

Reapertura programada para marzo de 2026

Según lo informado, la reapertura de la Red de Caminos Inca de Machu Picchu está prevista para el 1 de marzo de 2026.

A partir de esa fecha, se restablecerá el ingreso de visitantes y el recorrido habitual por esta ruta patrimonial, bajo condiciones que garanticen una experiencia segura y respetuosa con el entorno cultural y natural.

El Ministerio de Cultura agradeció la comprensión de la ciudadanía y de los operadores turísticos, destacando que estas medidas fortalecen la protección, conservación y gestión sostenible del Patrimonio Cultural de la Nación, en beneficio de las futuras generaciones.