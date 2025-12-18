A sus 15 años, Pol Deportes ha logrado lo que muchos adolescentes solo sueñan: estudiar periodismo gracias a una beca integral otorgada por la Universidad Jaime Bausate y Meza.

La historia de Cliver Huamán comenzó en los cerros de Andahuaylas, donde grababa narraciones deportivas con un celular prestado y un micrófono improvisado.

Pero su vida dio un giro de 180 grados cuando decidió no quedarse de brazos cruzados, luego que le negarán el acceso al Estadio Monumental de Lima, donde pretendía narrar la final de la Copa Libertadores.

Con un trípode, su micrófono y el apoyo de su hermano Kenny Huamán, decidió subir a un cerro cerca al estadio y narró el partido para sus seguidores.

Voz joven con propósito claro

Pol no solo tiene talento para relatar partidos; también tiene una clara vocación por el servicio social.

En sus redes, aprovecha cada oportunidad para promover mensajes positivos, defender a su comunidad y alentar a otros jóvenes a seguir sus sueños.

Su contenido es auténtico, natural y con profundo sentido humano, lo que ha conectado con miles de seguidores en todo el país.

Reconocimiento a su esfuerzo

Durante la ceremonia de bienvenida universitaria 2025, la Universidad Jaime Bausate y Meza le otorgó a Pol Deportes una beca completa, destacando su esfuerzo, disciplina y potencial comunicador.

Este reconocimiento no solo le abre las puertas de la educación superior, sino también del periodismo profesional, respaldado por una institución de prestigio en el país.

Futuro con voz propia

Pol sueña con convertirse en un periodista que informe con responsabilidad, defienda causas sociales y acerque la realidad del Perú profundo a más personas.

Con su estilo fresco y una visión clara del rol del periodismo en la sociedad, inicia una nueva etapa que promete muchas más historias por contar.