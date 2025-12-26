Gemini y Grok crecen
El tiempo de uso de los chatbots de inteligencia artificial es un indicador relevante de satisfacción, en un momento de dura competencia por el liderazgo de esta tecnología entre OpenAI, Google y X.

La plataforma de analítica SimilarWeb reveló que ChatGPT ha sido desplazado por Gemini y Grok, en tiempo promedio de duración de visitas.

De esta manera, los chatbots de Google y X, respectivamente, demuestran que sus herramientas de IA retienen más a los usuarios.

¿Cuándo ChatGPT empieza a caer?

En septiembre del presente año, Gemini superó a ChatGPT y pasó al primer lugar. Por aquellos días, el chatbot de Google nos conquistaba con nuevas funcionalidades, como la generación de imágenes hiperrealistas, generación de videos con Veo3 e incluso transcripción de audio.

Días después Grok entra en escena y libera su plataforma para la generación de imágenes y videos con IA logrando que muchos jóvenes la utilicen maxivamente.

A diferencia de otras plataformas, esta casi no tenía límites e incluso permitía el uso de imágenes similares de personas públicos. Para el 1 de octubre Grok pasó a ser la plataforma con el mayor tiempo de permanencia de los usuarios.

Crecimiento de Gemini

SimilarWeb llegó además a importantes conclusiones: Gemini se acerca al 20 % de cuota de mercado. pero el impulso de Grok continúa, mientras ChatGPT cae por debajo del 70 %.

En tanto, Meta AI está terminando el año con una nota alta, ya que su aumento de adopción impulsado por Vibes (generador de videos) continúa durante noviembre y diciembre, superando a Claude en DAU.

Finalmente, en cuanto a la generación de música con IA, SUNO sigue siendo el líder seguido de Musixmatch.

