El tiempo de uso de los chatbots de inteligencia artificial es un indicador relevante de satisfacción, en un momento de dura competencia por el liderazgo de esta tecnología entre OpenAI, Google y X.

La plataforma de analítica SimilarWeb reveló que ChatGPT ha sido desplazado por Gemini y Grok, en tiempo promedio de duración de visitas.

De esta manera, los chatbots de Google y X, respectivamente, demuestran que sus herramientas de IA retienen más a los usuarios.

¿Cuándo ChatGPT empieza a caer?

En septiembre del presente año, Gemini superó a ChatGPT y pasó al primer lugar. Por aquellos días, el chatbot de Google nos conquistaba con nuevas funcionalidades, como la generación de imágenes hiperrealistas, generación de videos con Veo3 e incluso transcripción de audio.

Días después Grok entra en escena y libera su plataforma para la generación de imágenes y videos con IA logrando que muchos jóvenes la utilicen maxivamente.

A diferencia de otras plataformas, esta casi no tenía límites e incluso permitía el uso de imágenes similares de personas públicos. Para el 1 de octubre Grok pasó a ser la plataforma con el mayor tiempo de permanencia de los usuarios.

Crecimiento de Gemini

SimilarWeb llegó además a importantes conclusiones: Gemini se acerca al 20 % de cuota de mercado. pero el impulso de Grok continúa, mientras ChatGPT cae por debajo del 70 %.

En tanto, Meta AI está terminando el año con una nota alta, ya que su aumento de adopción impulsado por Vibes (generador de videos) continúa durante noviembre y diciembre, superando a Claude en DAU.

Finalmente, en cuanto a la generación de música con IA, SUNO sigue siendo el líder seguido de Musixmatch.