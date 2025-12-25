Los envíos de chocolate peruano al exterior mantienen un ritmo positivo durante el 2025. Entre enero y octubre, las exportaciones -que incluyen presentaciones para taza, tabletas y polvo- superaron los US$ 62 millones.

De esta manera registran un crecimiento de 12% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX).

PUEDES VER: ➜ Perú impulsa exportación de arándanos a Japón y busca aprobar protocolo fitosanitario

Este desempeño confirma el posicionamiento del chocolate nacional en los mercados internacionales, impulsado por la calidad del cacao peruano y una mayor preferencia por productos con valor agregado.

Estados Unidos concentra casi la mitad de los envíos

El principal destino fue Estados Unidos, que absorbió el 45% del total exportado, equivalente a US$ 28.1 millones, cifra que representa un incremento de 28% respecto al 2024.

A este mercado le siguieron Canadá, Chile, Ecuador y Bolivia, consolidando una presencia diversificada en América y otros continentes.

El ranking de los diez principales compradores se completó con México, Australia, Colombia, Brasil y Países Bajos, lo que evidencia el alcance global del chocolate peruano.

Productos orgánicos lideran el crecimiento

Un aspecto clave del desempeño exportador fue el avance de los chocolates orgánicos, que alcanzaron US$ 33.7 millones, con un crecimiento de 31% interanual. En contraste, los chocolates convencionales sumaron US$ 28.3 millones, mostrando una ligera contracción de 5%.

Esta evolución refleja una clara tendencia del consumidor internacional hacia productos más saludables, sostenibles y con trazabilidad de origen.

Precios altos del cacao impactan en el volumen exportado

Si bien el valor FOB de las exportaciones aumentó, el volumen enviado cayó 26%, debido al alza de los precios internacionales del cacao y sus derivados, provocada por menores niveles de producción en los principales países productores.

Durante la Feria Internacional del Cacao de Excelencia Perú (FICACAO), realizada en Cusco, el director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, señaló que esta presión de precios viene mostrando una normalización progresiva, lo que podría influir en la rentabilidad del cultivo en el mediano plazo.

Chocolate para taza: pequeño en valor, grande en tradición

El chocolate para taza, de fuerte consumo durante la Navidad, registró exportaciones por US$ 374 mil entre enero y octubre del 2025, lo que representa un salto de 166% frente al mismo periodo del año anterior.

Este producto se exportó principalmente en barra, tableta y polvo, teniendo como principales destinos a Reino Unido y Estados Unidos, además de mercados como Japón, Italia, Países Bajos, Suiza y Australia.

Empresas que impulsan la oferta peruana

Entre las compañías más activas en este segmento destacan Arawak Ecosourcing, Fábrica de Chocolates La Ibérica, Industrias Alimenticias Cusco, Fusion Foods y Agro Mi Perú Foods, entre otras, que vienen fortaleciendo la presencia del chocolate peruano en nichos especializados.

Cabe precisar que el chocolate para taza representó apenas el 0.6% del total de exportaciones chocolateras del país en el periodo analizado, lo que abre oportunidades para su mayor posicionamiento internacional.