Autoridades del INPE desbarataron un sistema clandestino de conectividad a internet Starlink cerca al Establecimiento Penitenciario de Challapalca.

Los funcionarios de la Oficina Regional Altiplano Puno del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrieron los equipos en una de las zonas más inhóspitas del país.

Hallazgo de infraestructura ilegal en zona cercana al penal

Durante acciones de control y verificación, el personal del INPE detectó una antena y dos repetidores de señal, además de una considerable cantidad de cables de conexión.

Todo el sistema se encontraba oculto bajo tierra, a aproximadamente un kilómetro del recinto penitenciario, lo que evidencia un nivel de planificación destinado a evadir los controles de seguridad.

Riesgo para la seguridad penitenciaria y el orden público

Este tipo de instalaciones clandestinas representa un grave riesgo para la seguridad, ya que podría haber sido utilizada para permitir comunicaciones ilegales desde el interior del penal.

De esta manera vulneran los protocolos penitenciarios y facilitando posibles actividades delictivas. La intervención oportuna evitó que esta infraestructura continúe operando.

Acciones firmes del INPE contra la criminalidad

El INPE reafirmó su compromiso de mantener una política firme y constante contra cualquier intento de vulnerar el sistema penitenciario. Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el control, la vigilancia y la legalidad en los establecimientos penitenciarios de alta seguridad.

Coordinación y vigilancia permanente

La entidad señaló que continuará reforzando las labores de inteligencia, supervisión y coordinación interinstitucional, con el objetivo de prevenir nuevas instalaciones ilegales y garantizar que los centros penitenciarios cumplan su función dentro del marco de la ley.

Los equipos incautados

Preliminarmente se informó que el modelo es un Kit Estándar Motorizado (Generación 2). Se identifica porque la antena es rectangular (la primera versión era redonda) y tiene un mástil con una base en forma de «X» de cuatro patas.

El Router: A la derecha, entre el pasto, se ve el router Wi-Fi de Starlink Gen 2, que es esa pequeña unidad blanca y angular con un diseño geométrico limpio.

Funcionamiento: Este modelo específico tiene motores internos que orientan la antena automáticamente hacia el cielo para buscar la mejor conexión con los satélites.