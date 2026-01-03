Al menos siete explosiones acompañadas por el sobrevuelo de aeronaves a baja altura se escucharon alrededor de las 2:00 de la madrugada del sábado en distintas zonas de Caracas, generando alarma entre los habitantes de la capital venezolana.

Según Ap, múltiples sectores salieron a las calles tras escuchar las detonaciones, mientras que desde varios puntos de la ciudad se pudieron observar destellos y movimientos inusuales en el cielo. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido una versión oficial sobre el origen de los hechos.

🇻🇪🪖🇺🇸Explosiones tras un probable ataque aéreo estadounidense cerca del aeropuerto de Higuerote, Venezuela.https://t.co/09VwL60TaB pic.twitter.com/QjD2crXYDt — RT en Español (@ActualidadRT) January 3, 2026

Silencio oficial y confusión entre los ciudadanos

El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a las solicitudes de información realizadas por distintos medios. La falta de explicaciones oficiales incrementó la incertidumbre entre la población, que recurrió a redes sociales para compartir testimonios y videos de lo ocurrido durante la madrugada.

Tampoco hubo una reacción inmediata por parte del Pentágono ni de la Casa Blanca, que evitaron pronunciarse ante los mensajes que solicitaban aclaraciones sobre una posible operación militar.

🇻🇪🪖Reportan PRESENCIA DE BLINDADOS cerca de Mirafloreshttps://t.co/p2xxFHLHAJ pic.twitter.com/8LZhuJYzua — RT en Español (@ActualidadRT) January 3, 2026

Contexto de presión militar y lucha antidrogas

Estos hechos se producen en un contexto de alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos. En los últimos días, el ejército estadounidense ha intensificado operaciones contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe.

El viernes previo a los sucesos en Caracas, el gobierno venezolano manifestó estar dispuesto a negociar un acuerdo con Washington para combatir el tráfico de drogas, un giro que coincidió con el incremento de movimientos militares en la región.

Maduro denuncia intento de cambio de gobierno

El presidente Nicolás Maduro afirmó en una entrevista grabada, transmitida el jueves, que Estados Unidos busca forzar un cambio de gobierno y obtener acceso a las reservas petroleras venezolanas. Según el mandatario, esta estrategia se enmarca en una campaña de presión que comenzó meses atrás con un amplio despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Maduro ha sido acusado de narcoterrorismo por la justicia estadounidense, lo que ha elevado aún más la confrontación política y diplomática entre ambos países.

Operaciones encubiertas y amenazas previas

De acuerdo con la información disponible, la CIA habría estado detrás de un ataque con drones realizado la semana pasada contra una zona de muelles supuestamente utilizada por carteles de droga venezolanos. Este habría sido el primer operativo directo en territorio venezolano desde que EE.UU. inició ataques contra embarcaciones en septiembre.

Durante meses, el entonces presidente estadounidense Donald Trump había advertido públicamente que no descartaba ordenar ataques en suelo venezolano, lo que añade un elemento adicional de preocupación ante los eventos registrados en Caracas.