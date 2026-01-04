Bajo el nombre código de «Resolución Absoluta», las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un despliegue sin precedentes que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Según los detalles revelados por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el éxito de la misión se basó en un exhaustivo trabajo de inteligencia que permitió conocer cada detalle de la vida de Maduro.

Desde qué comía y cómo se vestía, hasta sus movimientos diarios e incluso información sobre sus mascotas. Es decir un reglaje diario de sus movimientos y una red de informantes que seguro iluminaron el camino.

En su mensaje compartido en medio de la rueda de prensa, el General destacó que fueron meses de preparación para llevar a cabo dicha operación en Caracas, Venezuela, todo con el fin de derrocar del poder a Nicolás Maduro en medio de la tensión internacional con Estados Unidos.

Dicha misión tuvo la intervención de la fuerza, soldados, marineros, funcionarios de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional trabajando en los bombardeos.

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas.

«Esto fue una operación audaz, solamente los Estados Unidos pueden lograr. Requirió la mayor precisión e integración dentro de nuestras fuerzas completas», expresó Caine.

Tras permanecer en «máxima alerta» desde principios de diciembre y esperar durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo por una ventana climática favorable que minimizara el riesgo para civiles, el operativo se puso en marcha.

A continuación, presentamos la cronología minuto a minuto de la operación:

La línea de tiempo del operativo

10:46 PM (Hora del Este) | La Orden Presidencial El presidente Donald Trump dio la luz verde definitiva para el inicio de la misión. Su mensaje a la fuerza conjunta fue breve y contundente: «Buena suerte y que Dios los acompañe».

El Despliegue Militar Inmediatamente, desde 20 bases ubicadas en tierra y mar, despegaron más de 150 aeronaves. La flota incluyó bombarderos, aviones de inteligencia, drones y helicópteros, protegidos por cazas F-22 y F-35 de la Marina y la Fuerza Aérea. Las fuerzas estadounidenses neutralizaron los sistemas de defensa aérea venezolanos para asegurar el ingreso de los helicópteros a baja altura.

01:01 AM (Hora del Este) | Irrupción en el objetivo Las tropas de asalto llegaron al complejo residencial de Maduro. Según el reporte, la residencia contaba con un búnker o «sala de acero». Las fuerzas norteamericanas, equipadas con sopletes y lanzallamas para vulnerar este blindaje si fuera necesario, lograron sorprender a Maduro antes de que pudiera refugiarse en dicha sala de seguridad.

03:29 AM (Hora del Este) | La extracción La operación en tierra concluyó con éxito. A esta hora, los helicópteros ya se encontraban en el aire transportando a Nicolás Maduro y a su esposa hacia el buque USS Iwo Jima.

04:30 AM (Hora del Este) | El anuncio oficial El operativo se dio por concluido públicamente cuando el presidente Trump comunicó a través de sus redes sociales la confirmación de la noticia: «Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados. Están volando fuera del país».

Para la extracción de Maduro era necesario preparar el terreno.

Fueron varias detonaciones que se escucharon en la principal fuerte militar de Venezuela, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en la base militar de La Carlota.

Durante la noche se lanzaron aeronaves de 20 bases diferentes en tierra y en alta mar bajo el hemisferio occidente.

Más de 150 aeronaves, bombarderos de reconocimiento y también helicópteros estaban en el aire.

«Nuestro miembro más joven, 20 años, el mayor, 49 años, y no hay quien pueda igualarnos las fuerzas», destacó Caine.

Y agregó: «Estas fuerzas fueron protegidas por otras aeronaves de los Estados Unidos, de la Armada de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, incluyendo F-22, F-35, F-18, E-18, E-2, E-1, B-2 y otros que eran drones que fueron piloteados remotamente».