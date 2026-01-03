La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico este lunes luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara públicamente la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, tras lo que describió como un ataque aéreo a gran escala en territorio venezolano.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje oficial en el que Trump afirmó que la operación se llevó a cabo “con éxito” y en coordinación con fuerzas del orden de Estados Unidos, indicando además que Maduro y su esposa fueron trasladados en avión fuera del país.

El anuncio de Trump tras la denuncia de Venezuela

La declaración del presidente estadounidense se produjo pocas horas después de que el Gobierno de Venezuela denunciara ante la comunidad internacional una agresión militar atribuida a Estados Unidos, con ataques en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

En ese comunicado, las autoridades venezolanas calificaron los hechos como una violación de la Carta de las Naciones Unidas, al considerar que se atentó contra la soberanía nacional y se puso en riesgo a la población civil.

Ataque aéreo y captura del liderazgo venezolano

Según Trump, el operativo tuvo como objetivo directo al liderazgo político venezolano y culminó con la detención de Nicolás Maduro, sin que hasta el momento se hayan precisado detalles sobre el lugar de reclusión ni el marco legal de la acción.

El presidente estadounidense adelantó que ofrecerá más información en una conferencia de prensa programada para las 11:00 a. m., lo que ha generado una amplia expectativa internacional.

Estado de conmoción exterior en Venezuela

Antes del anuncio de Trump, el Ejecutivo venezolano había informado la declaratoria de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.

La medida fue presentada como una respuesta a la presunta agresión militar y como un mecanismo para garantizar el funcionamiento de las instituciones y la seguridad del país.

Asimismo, se ordenó la activación del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección en estados y municipios, en el marco de lo que el Gobierno definió como una amenaza externa directa.

Escalada del conflicto y atención internacional

El anuncio del presidente de Estados Unidos eleva la crisis a un nivel sin precedentes, al introducir la versión de una captura del jefe de Estado venezolano en medio de un escenario ya marcado por denuncias cruzadas y medidas excepcionales.

Hasta el momento, no se ha emitido una confirmación independiente que respalde o contradiga el anuncio de Trump, mientras gobiernos y organismos internacionales siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos por su impacto regional y global.