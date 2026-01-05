Con la llegada de un nuevo año, también aparecen los propósitos más repetidos: hacer ejercicio, moverse más y llevar una vida más saludable y los HUAWEI FreeClip 2 se adaptan a tu ritmo y exigencia.

Aunque lo primero que suele venir a la mente al iniciar una rutina de entrenamiento son unas buenas zapatillas, ropa deportiva o incluso un smartwatch, los audífonos se han vuelto indispensables para millones de personas.

HUAWEI FreeClip 2 es un modelo diseñado específicamente para acompañar entrenamientos de todo tipo, priorizando la comodidad, la seguridad y la resistencia, sin sacrificar autonomía ni calidad de audio.

Diseñados para entrenar sin molestias ni riesgos

Uno de los principales inconvenientes de entrenar con audífonos TWS tradicionales es que, debido a su diseño, pueden salirse del oído al correr, saltar o realizar movimientos bruscos.

Por otro lado, los audífonos de diadema suelen carecer de protección contra el sudor, lo que limita su uso durante sesiones intensas.

Además, quienes entrenan al aire libre se enfrentan a otro problema: la cancelación de ruido pasiva puede impedir escuchar sonidos importantes del entorno, como el tráfico o alertas cercanas, aumentando el riesgo durante la actividad física.

Ajuste abierto que prioriza la seguridad y el confort

Para responder a estas necesidades, los HUAWEI FreeClip 2 incorporan un diseño de ajuste abierto, que permite escuchar música, podcasts o atender llamadas sin aislarse completamente del entorno. Esto se traduce en una experiencia más segura para quienes corren o entrenan en exteriores.

Al mismo tiempo, integran una tecnología de reducción de fuga de sonido que evita que las personas alrededor escuchen el contenido que estás reproduciendo, manteniendo la privacidad incluso en espacios públicos.

Ergonomía mejorada y materiales más amigables con la piel

El desarrollo de esta segunda generación se apoyó en pruebas realizadas con más de 10,000 modelos de orejas, lo que permitió mejorar el ajuste hasta en un 12 % frente a la versión anterior. Este avance garantiza una mejor sujeción para distintos tipos de orejas en todo el mundo.

Además, los FreeClip 2 incorporan silicona líquida como material principal de contacto, que resulta hasta un 25 % más suave, con mejor memoria de forma y una sensación más agradable para la piel, incluso durante entrenamientos prolongados.

Resistencia al sudor y al agua para entrenamientos intensos

Uno de los cambios más importantes para el uso deportivo es el aumento en la resistencia al sudor y al agua. Los HUAWEI FreeClip 2 cuentan ahora con certificación IP57, lo que los hace aptos para lluvia y sudor intenso sin comprometer su funcionamiento.

Por su parte, el estuche de carga ofrece protección IP54, brindando resistencia a salpicaduras de agua, algo clave para el uso diario y el transporte después de entrenar.

Autonomía pensada para no interrumpir tu rutina

Para quienes entrenan con música todos los días, la batería es un factor decisivo. Los HUAWEI FreeClip 2 ofrecen una autonomía total de hasta 38 horas, lo que significa que, si entrenas aproximadamente una hora diaria y solo los usas para esa actividad, podrías pasar más de un mes sin necesidad de cargarlos.

Incluso si los utilizas también para llamadas, escuchar música durante el día o llevarlos puestos de forma constante, la batería puede durar una semana o más, reduciendo la preocupación por quedarte sin energía.

Llamadas claras incluso con viento o movimiento

Los FreeClip 2 son los primeros audífonos de Huawei en integrar un chip de audio con NPU, impulsado por inteligencia artificial, capaz de ofrecer un procesamiento de audio y voz hasta 10 veces más potente que la generación anterior.

Gracias a su sistema de tres micrófonos, que incluye un micrófono de conducción ósea y algoritmos avanzados, estos audífonos mejoran notablemente la claridad de la voz durante llamadas, incluso en situaciones complicadas como correr o andar en bicicleta con viento en contra. Además, incorporan una mejora de voz adaptativa que ajusta la calidad según el ruido del entorno.

Precio, colores y compatibilidad

Los HUAWEI FreeClip 2 ya están disponibles en la HUAWEI Online Store en colores Azul, Blanco, Negro y Oro Rosa, con un precio de S/ 649.

Son compatibles con teléfonos Huawei, Android y iOS, lo que permite acceder a todas sus funciones sin importar el sistema operativo del dispositivo que utilices.