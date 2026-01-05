El Ministerio de Cultura, a través de una inspección técnica de alto nivel, supervisó la Llaqta de Machu Picchu con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación, seguridad y gestión de visitantes en uno de los sitios patrimoniales más importantes del país.

La visita permitió recoger información directa en campo y definir acciones prioritarias que aseguren la protección del monumento y una experiencia turística responsable.

Evaluación en campo para mejorar la gestión del sitio arqueológico

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, acompañado por equipos técnicos del sector, encabezó la supervisión orientada a evaluar los principales factores que inciden en la administración del sitio.

La inspección se centró en la preservación del patrimonio cultural, la optimización de los circuitos turísticos, la mejora de la señalización, el refuerzo de la seguridad para visitantes y trabajadores, así como en el fortalecimiento de los procesos de control y venta de entradas.

Estas acciones buscan consolidar una gestión más eficiente, ordenada y sostenible, alineada con los estándares de protección que exige el Valor Universal Excepcional de Machupicchu.

Hoja de ruta para la conservación y el uso turístico responsable

Durante la visita, el titular del sector destacó que una de las prioridades del Gobierno de transición es dejar establecida una hoja de ruta clara, técnicamente sustentada y con acciones estratégicas concretas.

Esta planificación permitirá mantener a Machu Picchu en óptimas condiciones, asegurando un equilibrio entre la conservación del patrimonio, el aprovechamiento turístico responsable y el desarrollo local.

Trabajo articulado entre Cultura, Ambiente y Turismo

En ese contexto, el ministro Luna Briceño resaltó la coordinación permanente con otras entidades del Estado, especialmente con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), adscrito al Ministerio del Ambiente, y con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Este trabajo conjunto resulta clave para garantizar una gestión integral del Santuario Histórico de Machupicchu, considerando tanto su valor cultural como natural.

Supervisión del sistema de venta y control de boletos

Como parte de la agenda, el ministro supervisó el servicio de venta de boletos de ingreso que se brinda en el Centro Cultural Machupicchu Pueblo.

En este espacio se evaluaron los procedimientos de atención al público, los mecanismos de control, la información proporcionada a los visitantes y las condiciones operativas del servicio, con el fin de reforzar la transparencia, el orden y la eficiencia en el acceso al sitio arqueológico.

Recorrido por los principales circuitos y zonas emblemáticas

La inspección incluyó un recorrido por los circuitos 1, 2 y 3, así como por el Puente Inca, junto a autoridades y especialistas responsables de la administración, conservación y vigilancia del área.

Durante la visita se analizaron los flujos de visitantes, los puntos críticos de seguridad, la señalización turística y los controles de acceso, identificando oportunidades de mejora en la experiencia del visitante.

Los especialistas informaron además sobre el estado de conservación de elementos emblemáticos como la escultura monolítica del Intihuatana y los andenes incas que actualmente se encuentran en proceso de refacción, subrayando la importancia de la intervención técnica permanente.

Reconocimiento al personal de conservación y vigilancia

Al cierre de la jornada, el ministro de Cultura sostuvo una reunión con el personal encargado de la conservación y vigilancia de la Llaqta de Machu Picchu, a quienes reconoció por su compromiso y vocación de servicio.

Asimismo, reafirmó que su labor es fundamental para garantizar la protección del patrimonio y la transmisión responsable del legado cultural a las futuras generaciones.