Durante el año 2025, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Viceministerio de Trabajo, desarrolló una intensa labor orientada al fortalecimiento del diálogo social, la protección de los derechos laborales y la formalización del empleo, logrando importantes resultados tanto en el sector público como en el privado.

Uno de los principales avances fue la consolidación del Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP), el cual evidencia la existencia de 4,802 sindicatos, además de 217 federaciones y 27 confederaciones en el ámbito estatal.

En paralelo, el Registro Sindical de la actividad privada reportó 3,766 sindicatos, 129 federaciones y 11 confederaciones, reflejando el dinamismo de la organización colectiva de los trabajadores a nivel nacional.

Solución de conflictos laborales y fortalecimiento del diálogo social

A través de la Dirección General de Trabajo, el MTPE logró resolver 83 conflictos laborales durante el 2025, beneficiando directamente a 129,453 trabajadores.

De este total, 115,136 correspondieron al sector público, mientras que 14,317 pertenecieron al ámbito privado, lo que evidencia un impacto significativo en la estabilidad de las relaciones laborales.

Como parte de este proceso, se llevaron a cabo 1,396 reuniones de trabajo, distribuidas en 614 reuniones de conciliación, 744 reuniones extra proceso y 38 reuniones informativas.

Asimismo, se elaboraron 144 Dictámenes Económicos Laborales, los cuales beneficiaron a 29,527 trabajadores, y se firmaron 409 actas de acuerdo, fortaleciendo los mecanismos de negociación colectiva.

En complemento, se desarrolló la capacitación presencial “Fortaleciendo Derechos Colectivos: Registro de Afiliación Sindical y Negociación Colectiva en el Estado”, logrando capacitar a 293 representantes de organizaciones sindicales del sector público, contribuyendo al conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

Construcción Civil: formalización y protección del trabajador

En el sector Construcción Civil, el Viceministerio de Trabajo realizó 109,588 registros de inscripción y 98,210 renovaciones en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (RETCC), beneficiando a 207,798 trabajadores de esta actividad productiva.

De igual manera, se inscribieron 544 obras en el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil (RENOCC), lo que favoreció a 366 empresas, fortaleciendo la formalidad y la transparencia en el sector.

Atención laboral a trabajadores migrantes y extranjeros

Durante el 2025, se registraron 41,874 contratos de trabajadores extranjeros en el Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros (SIVICE), incluyendo aprobaciones, modificaciones, contratos exceptuados y prórrogas. Estas acciones beneficiaron a 8,248 empleadores y 23,962 trabajadores extranjeros.

Asimismo, se inscribieron 1,258 contratos de migrantes andinos en el Sistema Virtual del Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino (SIVITMA), beneficiando a 223 empresas y 710 trabajadores.

En materia de orientación, la Dirección General de Trabajo elaboró y difundió herramientas informativas como la “Guía práctica de servicios públicos para personas refugiadas y migrantes en el Perú” y la segunda edición de la “Guía de orientación socioeconómica y laboral para personas refugiadas y migrantes del Servicio de Orientación para el Migrante (SOM)”, que ahora reúne 42 servicios del sector público.

Derechos fundamentales, trabajo del hogar y salud laboral

En el ámbito de los derechos fundamentales, se registraron 1,753 denuncias en la plataforma virtual de Registro de casos de hostigamiento sexual laboral, y se establecieron 1,490 sanciones y medidas adicionales, reforzando la protección de los trabajadores.

Respecto al trabajo del hogar, se inscribieron 124,055 contratos en el sistema correspondiente y se desarrolló la Feria de promoción de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar, donde se sensibilizó a 1,200 personas sobre el cumplimiento de sus derechos laborales.

En seguridad y salud en el trabajo, se ejecutó la campaña “Yo Construyo Sano y Seguro”, que benefició a 8,698 personas en 13 regiones del país, promoviendo prácticas laborales seguras en el sector Construcción Civil.

Finalmente, se impulsó la Estrategia Nacional para la Gestión de Riesgos Psicosociales Laborales y la Promoción de Entornos de Trabajo Saludables, presentada en diversas regiones y que benefició a 2,046 personas, contribuyendo al bienestar, la salud mental y la productividad del capital humano.