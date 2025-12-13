El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) culminó con éxito la tercera edición del curso virtual gratuito “Aprende a Emprender 2025”, en la que 778 personas fortalecieron sus capacidades para iniciar o potenciar sus negocios.

Como parte del cierre, 28 emprendedores fueron premiados con capital semilla para hacer realidad sus ideas de negocio.

La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el auditorio “Capitán FAP José Quiñones” de la Fuerza Aérea del Perú, en Jesús María.

El acto estuvo presidido por el jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, Joseph Stein Bertran, en representación del titular del MTPE, Óscar Fernández Cáceres.

Durante su intervención, Stein Bertran transmitió el saludo del ministro y destacó que este programa evidencia el compromiso del MTPE con la capacitación para el autoempleo, el fortalecimiento de la empleabilidad y el impulso al desarrollo productivo de peruanos y personas extranjeras residentes en el país. “Este curso es una oportunidad para cambiar vidas”, afirmó.

En total, los participantes accedieron a 24 sesiones formativas enfocadas en temas clave como gestión empresarial, finanzas, marketing, identificación de oportunidades y formalización.

Los contenidos fueron impartidos por profesionales especializados, brindando herramientas prácticas para iniciar un negocio propio y sostenible.

La propuesta de capital semilla

Los ganadores del capital semilla presentaron los mejores planes de negocio, seleccionados por su potencial de crecimiento, impacto comunitario y viabilidad en el mercado. Las 28 ideas seleccionadas recibirán financiamiento para dar el primer paso hacia el autoempleo.

El curso fue posible gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidades que otorgaron un fondo total de S/ 165 000 en capital semilla a lo largo de las tres ediciones del programa realizadas en 2025.

“El Estado peruano agradece a KOICA y la OIM por confiar en nuestros emprendedores, por apostar por la formación y por abrir oportunidades a quienes buscan un futuro mejor”, subrayó Stein Bertran.

Uno de los testimonios destacados fue el de Fabiola Medina Valencia, ganadora del capital semilla, quien agradeció la formación recibida. “Todo lo aprendido me permitirá seguir soñando y crecer con mi emprendimiento”, sostuvo.

Los tres primeros puestos recibieron montos de S/ 3 200, S/ 3 000 y S/ 2 800, respectivamente. Los demás seleccionados accedieron a financiamiento de S/ 1 840 cada uno, recursos que les permitirán invertir en equipos, insumos o formalización.

El curso fue organizado por la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de Lima Metropolitana y se desarrolló durante dos meses, con un enfoque práctico y dirigido a personas con interés en crear o hacer crecer su negocio.

Entre los temas más valorados por los participantes figuran: cómo hacer un plan de marketing para mi emprendimiento, gestión de marca en redes sociales, tendencias del marketing digital y ventas orgánicas para emprendedores.

Con iniciativas como esta, el MTPE reafirma su compromiso con la promoción del autoempleo y la generación de negocios formales, sostenibles y viables. A través de su Servicio de Orientación para el Emprendimiento, continuará ofreciendo herramientas a quienes desean iniciar un nuevo camino empresarial.