La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha el nuevo servicio especial Playero del Metropolitano, una alternativa que busca facilitar el desplazamiento de miles de personas hacia el litoral limeño durante los meses de verano.

Esta iniciativa permitirá a los usuarios acceder a la playa Agua Dulce pagando la tarifa habitual de S/3.50 o S/1.75 en el caso del medio pasaje.

Conexión directa a Agua Dulce sin costo adicional

El vocero de la ATU, Pavel Flores, explicó que el servicio Playero funciona mediante una conexión eficiente entre el Metropolitano y un bus alimentador especialmente habilitado para llegar a la playa de Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos.

Los usuarios pueden abordar el Metropolitano desde cualquier estación, llegar hasta el terminal Matellini y realizar el intercambio con el servicio alimentador sin pagar un monto extra.

De esta manera, se garantiza un traslado accesible, ordenado y seguro hacia uno de los balnearios más concurridos de Lima.

Horarios y días de funcionamiento del servicio Playero

El servicio Playero a Agua Dulce está disponible desde el 1 de enero y operará todos los sábados y domingos hasta el cierre de la temporada de verano 2026.

El horario de atención es de 10:00 a. m. a 7:30 p. m., permitiendo a los usuarios disfrutar de una jornada completa en la playa.

Desde la ATU indicaron que esta medida responde a la alta demanda de transporte hacia las playas durante el verano, así como a la necesidad de ofrecer alternativas que reduzcan el uso del transporte informal.

Servicios Playeros hacia otras playas de Lima y Callao

Además del servicio hacia Agua Dulce, la ATU ha habilitado otras rutas especiales como el Playero Norte, Playero Sur y Playero Callao, operadas por empresas de transporte autorizadas. Estas rutas conectan a los usuarios con playas como Ancón, Punta Hermosa, Cantolao, entre otras.

En estos casos, el costo del pasaje no es tarifado por la ATU, sino que depende de cada operador de transporte, aunque se mantiene la supervisión para garantizar un servicio adecuado y seguro para los pasajeros.

Transporte público y acceso ordenado al litoral

Con la implementación de estos servicios especiales, la ATU busca promover el uso del transporte público formal, reducir la congestión vehicular y facilitar el acceso equitativo a los espacios recreativos durante el verano.

El servicio Playero del Metropolitano se suma así a una estrategia integral de movilidad urbana enfocada en la temporada alta.