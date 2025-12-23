La Oficina Regional del Indecopi en Áncash (ORI Chimbote) impuso sanciones económicas al Banco de Crédito del Perú (BCP) y a Credicorp Capital SAF por vulnerar los derechos de una usuaria del sistema financiero.

Tras una exhaustiva evaluación, se evidenció que se realizaron retiros no autorizados por un total de S/60 000 desde una cuenta de fondos mutuos. Esta acción derivó en multas que, en conjunto, suman S/184 949, equivalentes a 34.57 UIT.

El proceso determinó que el BCP abrió de forma unilateral una cuenta de ahorros a nombre de la usuaria afectada, así como la emisión de una tarjeta de débito sin su conocimiento ni consentimiento.

Este hecho infringe las normativas de protección al consumidor que prohíben modificar condiciones contractuales sin autorización expresa. Por ello, la entidad fue sancionada con 11.60 UIT.

Segunda sanción: Credicorp SAF no aplicó medidas de seguridad

Por su parte, Credicorp Capital SAF, perteneciente al mismo grupo empresarial, permitió cinco transferencias no autorizadas desde la cuenta de inversión de la usuaria hacia la cuenta bancaria abierta de forma irregular por el BCP.

La empresa no implementó mecanismos adecuados para proteger los fondos, incumpliendo su deber de idoneidad en la prestación del servicio. Este incumplimiento derivó en una multa de 22.97 UIT.

Medidas correctivas: devolución de fondos y cancelación de productos

Además de las sanciones económicas, el Indecopi dictó acciones correctivas que buscan restituir los derechos de la usuaria afectada.

Credicorp SAF deberá reembolsar los S/60 000 extraídos, incluyendo los intereses legales, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

En tanto, el BCP deberá cancelar de inmediato la cuenta de ahorros y la tarjeta de débito generadas sin autorización.

Cabe resaltar que esta decisión fue emitida en primera instancia administrativa y aún puede ser apelada ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.