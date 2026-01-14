Huawei vuelve a colocarse en el centro de la conversación global sobre el running. A comienzos de enero de 2026, la compañía anunció una alianza estratégica con el equipo dsm-firmenich, considerado uno de los más sólidos del atletismo internacional y hogar del legendario maratonista Eliud Kipchoge.

Esta colaboración marca un nuevo capítulo para la marca, que regresa con fuerza al segmento de los relojes de running profesionales tras cinco años de evolución tecnológica silenciosa.

La unión entre Huawei y una figura tan influyente como Kipchoge no solo refuerza la credibilidad deportiva de la compañía, sino que también impulsa un mensaje claro: el running es una disciplina universal, apoyada ahora por herramientas más inteligentes y precisas.

Eliud Kipchoge: una filosofía que trasciende el cronómetro

Reconocido mundialmente como uno de los mejores maratonistas de la historia, Eliud Kipchoge redefinió los límites humanos al completar una maratón en 1:59:40, rompiendo simbólicamente la barrera de las dos horas.

Más allá de los récords, su legado se construye sobre una idea poderosa: correr es para todos.

Esa visión se reforzó en noviembre de 2025, cuando, tras obtener la medalla Seven Star, anunció un ambicioso reto personal: correr siete maratones en siete continentes.

Con este proyecto global, Kipchoge busca conectar culturas, fomentar hábitos saludables y utilizar el running como lenguaje común entre personas de todo el mundo.

Huawei, tecnología y experiencia al servicio del running

Para impulsar esta misión, Kipchoge necesitaba un socio con alcance global y capacidad tecnológica comprobada. Huawei encajó de forma natural.

Con más de 12 años de experiencia en salud y fitness, y más de 200 millones de dispositivos portátiles vendidos hasta mediados de 2025, la marca se ha consolidado como un referente en el ecosistema deportivo.

Sus soluciones ofrecen métricas avanzadas de entrenamiento, análisis científicos del ritmo y evaluaciones precisas del estado físico.

Estos datos no solo benefician a atletas de élite, sino que también ayudan a corredores aficionados a entrenar de manera más eficiente y segura, conectando rendimiento y bienestar.

El regreso de Huawei a los relojes de running profesionales

La colaboración trae consigo un anuncio clave: Huawei presentará un nuevo reloj deportivo profesional enfocado en running, cinco años después del lanzamiento del HUAWEI WATCH GT Runner.

Este regreso se apoya en importantes avances tecnológicos desarrollados durante este periodo.

Entre ellos destacan el sistema TruSense, que mejora la precisión y la capacidad de respuesta en el monitoreo de salud; el sistema de posicionamiento Sunflower, que eleva notablemente la exactitud del GPS; y modelos de aprendizaje automático capaces de evaluar la fatiga del atleta.

Pruebas con más de 100 corredores avalan una precisión superior al 97 % en las predicciones de rendimiento.

Un reloj pensado para expertos y principiantes

Uno de los grandes retos del mercado de relojes de running ha sido equilibrar funciones avanzadas con facilidad de uso.

Huawei busca cerrar esa brecha. El nuevo dispositivo está diseñado para cumplir con las exigencias de corredores experimentados sin resultar complejo para quienes dan sus primeros pasos.

Además de ser una herramienta de alto rendimiento, funcionará como un completo gestor de salud diaria, ampliando su utilidad más allá del entrenamiento.

Con esta propuesta, Huawei democratiza el acceso a tecnología deportiva profesional y refuerza su visión de un running más inclusivo y conectado.