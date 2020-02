¡Orgullo peruano! Gladys Tejeda clasificó a Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Síguenos en

Nuestra atleta nacional Gladys Tejeda clasificó a las Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y representará al Perú tras quedar en quinto lugar en la Zurich Maratón de Sevilla.

Maratón de Sevilla

La atleta peruana requería la marca mínima para estar Tokio 2020.y lo logró completar la maratón en dos horas, 27 minutos y ocho segundos.

La ganadora de la Maratón de Sevilla fue la ugandesa Juliet Chekwel,seguida las etíopes Gada Bontu y Sifan Melaku, que completaron el podio de la categoría femenina absoluta. Josephine Chepkoech de Kenia se ubicó en cuarto lugar.

Gladys Tejeda otra vez

“Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo”, manifestó Tejeda antes de la competencia.

¿Los peruanos que estarán en Tokio?

Con la clasificación a Tokio 2020 que acaba de obtener Gladys Tejeda, Perú tendrá 16 representantes en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la capital japonesa.

Gladys Tejeda ha participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Llegada

El año pasado, Gladys Tejeda ganó la medalla de oro en la Maratón Femenina realizada en los Juegos Panamericanos de 2019.

Asimismo, el tiempo conseguido por Gladys Tejeda hizo que se acerque al registro del récord sudamericano, precisamente de la también peruana Inés Melchor (2 horas, 26 minutos y 48 segundos, establecido en el 2014.