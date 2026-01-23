¿En qué supermercado encontramos los precios más baratos y accesibles este 2026? Esa fue la pregunta que buscó responder una reciente comparación de precios realizada por el canal de YouTube de Ariana Bolo Arce.

La influencer evaluó el costo de cinco productos básicos de la canasta familiar en tres de las principales cadenas de supermercados del país: Plaza Vea, Wong y Tottus.

El ejercicio consistió en comprar exactamente los mismos productos y marcas en cada establecimiento: aceite, arroz, azúcar, leche y fideos, incluyendo también el costo de la bolsa.

El objetivo fue simular una compra real y medir cuánto paga un consumidor promedio sin depender de tarjetas de puntos ni promociones especiales.

Entonces, ¿cuál es el supermercado más barato?

Los resultados mostraron diferencias claras. En Plaza Vea, el total de la compra ascendió a S/ 27.45. En Wong, el monto fue mayor: S/ 28.50, principalmente por el mayor precio del aceite y la leche. En cambio, en Totus la misma compra costó S/ 26.00, convirtiéndose en el supermercado más barato del comparativo.

El producto con mayor variación de precio fue el aceite. En Totus costó S/ 8.50, mientras que en Plaza Vea se vendía a S/ 9.70 y en Wong llegaba a S/ 10.30. En el caso del arroz, Plaza Vea fue ligeramente más barato con S/ 4.70, frente a los S/ 4.90 de Tottus y Wong.

¿Cuánto vale la azúcar y la leche?

El azúcar tuvo el mismo precio en los tres establecimientos (S/ 4.80), y el fideo fue más económico en Totus (S/ 3.30 frente a S/ 3.80 en los otros dos).

La leche costó S/ 4.20 tanto en Tottus como en Plaza Vea, mientras que en Wong subió a S/ 4.50.

En cuanto a las bolsas, Wong fue el más barato (S/ 0.20), seguido de Plaza Vea (S/ 0.25) y Totus (S/ 0.30), aunque esta diferencia no influyó de manera decisiva en el resultado final.

¿Qué supermercado gana?

Si bien los precios pueden variar según promociones, zonas o fechas, este ejercicio muestra que, al menos para estos cinco productos básicos, Tottus ofrece actualmente la opción más económica para los consumidores, con una diferencia de hasta S/ 2.50 frente a Wong.

Los autores del video señalaron que futuras comparaciones podrían incluir otros supermercados o incluso mercados tradicionales, para seguir evaluando dónde rinde más el dinero de las familias peruanas.