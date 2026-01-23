La experiencia personal de una joven universitaria peruana fue el punto de partida para una innovación tecnológica con impacto social llamada Braille Express.

Motivada por la historia de un niño con discapacidad visual que enfrentaba serias dificultades para acceder a libros en sistema Braille, la estudiante de la Universidad Continental, Ylia Jamile Ochoa Gutiérrez, desarrolló la solución que transforma texto digital en lenguaje Braille de forma inmediata y táctil.

Esta herramienta busca reducir las brechas de acceso a la información y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje a personas con discapacidad visual, permitiéndoles leer contenidos en tiempo real mediante el tacto, sin depender de costosos equipos tradicionales.

Tecnología accesible que traduce texto digital a Braille

Braille Express integra una aplicación móvil inteligente con un dispositivo físico de lectura táctil, diseñado para representar los puntos del sistema Braille.

El equipo funciona gracias a un Arduino Nano y seis servomotores, los cuales se activan según el texto ingresado o dictado por voz, permitiendo que el contenido pueda leerse con la yema de los dedos.

Además, el sistema admite distintas formas de uso. Los usuarios pueden escribir texto manualmente, emplear reconocimiento de voz o leer directamente desde el dispositivo, lo que convierte a Braille Express en una alternativa versátil y adaptada a diferentes necesidades.

Innovación universitaria con enfoque social

La creadora de esta tecnología es Ylia Jamile Ochoa Gutiérrez, egresada de Ingeniería de Sistemas e Informática del campus Cusco de la Universidad Continental.

Su participación previa en proyectos sociales fue clave para identificar una problemática real y transformarla en una solución tecnológica con impacto directo.

A diferencia de las impresoras Braille tradicionales, que suelen ser costosas y difíciles de mantener, Braille Express se presenta como una opción económica, portátil y funcional, pensada especialmente para estudiantes y usuarios que requieren acceso constante a la lectura.

Validación, patente y proyección nacional

La herramienta fue validada inicialmente por escolares con discapacidad visual durante la Feria del Libro de Cusco, realizada en noviembre pasado, donde obtuvo resultados positivos.

No obstante, su creadora considera fundamental realizar una validación más amplia con estudiantes del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Nuestra Señora del Carmen” del Cusco.

En paralelo, el proyecto seguirá el proceso de patente ante Indecopi, con el objetivo de producir estos kits tecnológicos y distribuirlos de manera gratuita entre los alumnos del CEBE y los miembros de la Unión de Ciegos de la Región Inka (UCRI).

Democratizar el aprendizaje mediante la tecnología

La propuesta de Ylia Jamile Ochoa Gutiérrez representa un avance significativo en la democratización del acceso al aprendizaje.

Braille Express elimina barreras históricas que han limitado las oportunidades educativas de miles de personas con discapacidad visual.

Actualmente, la iniciativa busca escalar su implementación hacia escuelas especiales y centros de inclusión educativa en todo el país, consolidándose como una herramienta clave para una educación más equitativa e inclusiva.