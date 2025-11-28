El panorama digital global ha sufrido una transformación histórica en el último año. Según el reporte 2025 Gen AI Landscape de la consultora de inteligencia digital Similarweb, ChatGPT ha logrado lo que parecía imposible en tiempo récord: irrumpir en el top 5 de los sitios web más visitados del planeta, desplazando a Amazon y posicionándose junto a titanes establecidos como Google, YouTube, Facebook e Instagram.

Este ascenso marca un cambio fundamental en el comportamiento del usuario: internet ya no es solo para entretenimiento o compras, sino que ahora prioriza la «intención del usuario» para resolver problemas, crear y aprender.

PUEDES VER: ➜ OpenAI admite ataque a plataforma Mixpanel y recomienda a usuarios extremar seguridad

El rey indiscutible de los bots: Cifras de dominio

El informe es contundente al señalar cuál es el bot más usado en el mundo. En el ecosistema de aplicaciones móviles (iOS y Android en EE.UU.), ChatGPT lidera con un margen abrumador, registrando más de 41 millones de usuarios activos mensuales (MAU).

Pero no es solo una cuestión de volumen, sino de hábito. La «pegajosidad» (stickiness o tasa de uso diario) de ChatGPT es del 33%, una cifra muy superior a la de sus competidores. En comparación, otras herramientas como Perplexity, Copilot y Gemini oscilan entre un 5% y un 17% de uso diario, lo que sugiere que se utilizan más para tareas episódicas que como una rutina diaria establecida.

PUEDES VER: ➜ Google Cloud apuesta por el Perú y ofrece soluciones con inteligencia artificial a emprendedores y startups

Curiosamente, el reporte destaca a competidores más pequeños como Claude y Grok, que aunque tienen bases de usuarios menores, muestran una lealtad alta dentro de sus nichos.

Google y ChatGPT: ¿Guerra o Coexistencia?

Contrario a la narrativa popular de que la IA «matará» al buscador tradicional, los datos de Similarweb revelan un fenómeno de coexistencia fluida.

El 95% de los visitantes de ChatGPT (unos 441 millones de usuarios) también utilizan Google. Esto indica que los usuarios no están reemplazando una herramienta por otra, sino que han adoptado un «hábito paralelo»: recurren a Google para el descubrimiento basado en búsqueda y cambian a ChatGPT para el razonamiento conversacional y la creatividad. Como señala Ethan Smith, CEO de Graphite, en el reporte: «El pastel simplemente se está haciendo más grande».

El impacto masivo en cifras

La adopción de la Inteligencia Artificial Generativa (Gen AI) en 2025 presenta números vertiginosos:

7,000 millones de visitas web mensuales a nivel mundial (+76% respecto al año anterior).

de visitas web mensuales a nivel mundial (+76% respecto al año anterior). 1,900 millones de descargas de aplicaciones (+319% de crecimiento anual).

de descargas de aplicaciones (+319% de crecimiento anual). Perfil Joven: El 53% de los usuarios de Gen AI tienen entre 18 y 34 años.

El desafío para los creadores de contenido: ¿El fin del clic?

Uno de los datos más críticos para los medios y marcas es la tasa de referencia. Mientras que Google sigue enviando tráfico hacia afuera (con una tasa de referencia del 17-19%), las plataformas de «AI Mode» (búsqueda con IA) retienen al usuario.

La tasa de referencia de la IA es de apenas un 2%. Esto significa que la IA sintetiza y resume la información dentro de su propia interfaz, reduciendo la necesidad del usuario de hacer clic en enlaces externos. El paradigma está cambiando de «ser encontrado» (SEO tradicional) a «estar en la conversación» (ser citado por la IA), obligando a las marcas a repensar sus estrategias de visibilidad digital.