Cada 17 de febrero, el Día Internacional del Juego Responsable invita a reflexionar sobre la importancia de mantener el control en las apuestas deportivas y juegos en línea.

En este contexto, Betano reafirma en Perú su compromiso con un modelo de entretenimiento que prioriza la seguridad, la conciencia y el equilibrio como pilares fundamentales de la experiencia digital.

Desde la compañía destacan que apostar debe entenderse exclusivamente como una forma de diversión.

Bajo esa premisa, la experiencia óptima se construye a partir de decisiones informadas, límites claros y una gestión adecuada del tiempo y el presupuesto. Así, el equilibrio no solo acompaña el juego, sino que lo define.

Principios claros para una experiencia segura

La estrategia de Juego Responsable de Betano se sustenta en tres ejes centrales: respetar los límites personales, tomar pausas cuando sea necesario y jugar por diversión. Estos principios orientan a los usuarios a mantener hábitos saludables y a evitar conductas que puedan afectar su bienestar.

Además, la plataforma incorpora herramientas diseñadas para fortalecer el autocontrol. Entre ellas figuran los límites de depósito, que permiten definir cuánto dinero destinar a las apuestas, y las opciones de autoexclusión, que facilitan suspender la actividad por un periodo determinado. De esta manera, el usuario conserva el control total de su experiencia.

“No te hagas el Loco”: una propuesta pionera en el mercado peruano

Como parte de su campaña integral de Juego Responsable, la marca desarrolla “No te hagas el Loco”, iniciativa considerada pionera en el país.

Esta propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de disfrutar del deporte con responsabilidad, promoviendo mensajes claros sobre autocuidado y equilibrio.

La campaña cuenta con la participación del exfutbolista Sebastián “Loco” Abreu, quien asume el rol de “El Responsable”.

A través de esta figura reconocida, se refuerza la idea de saber cuándo detenerse y actuar con criterio, destacando que el verdadero triunfo está en mantener el control.

Alianzas y respaldo especializado para proteger al jugador

El compromiso con el juego seguro se complementa con el respaldo de un equipo especializado y la colaboración con organizaciones como Gambling Therapy y Jugadores Anónimos.

Estas alianzas consolidan una política activa de protección al jugador y fortalecen la implementación de medidas preventivas reales.

Con estas acciones, Betano posiciona su campaña de Juego Responsable como un referente en el sector de apuestas deportivas en Perú, promoviendo un entorno digital más seguro, transparente y orientado al bienestar integral del usuario.

Para más información, se puede visitar https://notehagaselloco.pe.