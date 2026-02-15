Un sismo de moderada intensidad fue reportado hoy 15 de febrero del 2026 a 10 kilómetros al suroeste de Yura, en la región Arequipa.

El evento ocurrió a la 1:03 a. m. y alcanzó una profundidad de 123 kilómetros, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Durante la madrugada del 15 de febrero de 2026, un sismo de magnitud 4.7 se produjo en la región Arequipa, generando alerta entre los habitantes de Yura y zonas cercanas..

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del CENSIS, confirmó que el evento sísmico se registró exactamente a la 01:03:15 hora local.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0081

Fecha y Hora Local: 15/02/2026 01:03:15

Magnitud: 4.7

Profundidad: 123km

Latitud: -16.33

Longitud: -71.73

Intensidad: III Yura

Referencia: 10 km al SO de Yura, Arequipa – Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 15, 2026

Características del evento sísmico

El informe técnico detalla que el movimiento alcanzó una profundidad de 123 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio.

Este tipo de eventos, debido a su profundidad, puede sentirse en varias localidades sin necesariamente provocar daños significativos en superficie.

La magnitud fue de 4.7, mientras que la intensidad reportada fue III en la escala de Mercalli Modificada para el distrito de Yura.

Esto significa que el temblor fue percibido levemente por la población, especialmente por personas en reposo o en interiores.

Ubicación y referencia geográfica

El epicentro se localizó a 10 kilómetros al suroeste de Yura, dentro de la provincia y región de Arequipa. Las coordenadas geográficas exactas fueron latitud -16.33 y longitud -71.73, datos que permiten ubicar con precisión el punto donde se originó el movimiento telúrico.

Gracias a esta información técnica, las autoridades pueden evaluar de forma oportuna cualquier posible impacto en la zona y reforzar las recomendaciones de prevención ante futuros eventos sísmicos.

Monitoreo y vigilancia sísmica en Arequipa

El IGP mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en el sur del país, especialmente en regiones como Arequipa, donde la dinámica geológica genera movimientos frecuentes.

Cada reporte contribuye a mejorar la comprensión del comportamiento sísmico y fortalece los sistemas de alerta y prevención.

Aunque el sismo fue de intensidad moderada, las autoridades recomiendan a la ciudadanía revisar sus planes de emergencia y mantener la calma ante este tipo de situaciones, ya que Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica.