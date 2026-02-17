La reconocida actriz Magdyel Ugaz vuelve a las tablas con la exitosa comedia que inicia funciones el 16 de abril en el Teatro Claretiano.

Las entradas para esta breve temporada ya están disponibles en Joinnus y prometen funciones cargadas de humor, reflexión y complicidad con el público.

En una etapa marcada por la introspección y la búsqueda de nuevos retos, Magdyel Ugaz decide apostar con fuerza por el teatro.

El regreso de Una semana nada más no solo representa una nueva temporada en Lima, sino también un momento clave en su evolución artística.

“Este es mi año de teatro. Estoy enfocada en vivirlo al máximo”, afirma la actriz, convencida de que el escenario es hoy su principal motor creativo.

Más presente y conectada con el escenario

Tras tomar distancia de la televisión diaria, Ugaz ha elegido priorizar proyectos que le permitan disfrutar cada proceso con mayor calma.

Esta pausa profesional le abrió espacio para reencontrarse con el arte escénico desde un lugar más consciente.

Según explica, ahora puede asumir cada función con serenidad, involucrándose en cada detalle del montaje y fortaleciendo su vínculo con el público.

La actriz destaca que esta etapa le permite saborear la experiencia teatral en toda su dimensión. Ensayos, trabajo en equipo y funciones se convierten en un ritual que valora profundamente.

Esa conexión renovada con el teatro se refleja en su interpretación y en la energía que transmite sobre el escenario.

Una comedia que expone lo que no se dice

Una semana nada más utiliza el humor como vehículo para abordar temas universales como la convivencia, las decisiones difíciles y las conversaciones que muchas veces se postergan.

La obra retrata esas situaciones cotidianas que, por evitar conflictos, se esconden bajo la apariencia de que todo está en orden.

A través de enredos, silencios incómodos y verdades aplazadas, la historia conecta con experiencias reales del público. Ugaz subraya que el montaje interpela especialmente porque habla de aquello que se calla para sostener relaciones.

La comunicación, sostiene, se convierte en el eje central de los vínculos y la puesta en escena lo expone con honestidad y humor.

El valor del trabajo en equipo

El retorno de esta comedia también refuerza la importancia del elenco como núcleo creativo. Para Magdyel Ugaz, compartir escenario con un grupo humano sólido es parte esencial del éxito de la obra.

La química entre los actores potencia cada escena y convierte cada función en una experiencia dinámica y auténtica.

Además, el proceso creativo se transforma en un espacio de juego y exploración. La actriz resalta que divertirse y experimentar es fundamental para mantener viva la energía en escena, algo que esta propuesta permite plenamente.

Siete días que cambian todo

La trama sigue a Sofía, Pablo y Martín, tres personajes obligados a convivir durante una semana en una situación tan insólita como reveladora.

A lo largo de esos siete días, acuerdos forzados, pequeñas mentiras y tensiones acumuladas desencadenan un torbellino emocional que oscila entre el amor y el rechazo.

Con una temporada limitada en el Teatro Claretiano, Una semana nada más reafirma su éxito internacional y renueva su apuesta en Lima.

La propuesta no solo garantiza risas, sino también momentos de identificación y reflexión. Las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus para quienes deseen ser parte de este esperado regreso teatral.