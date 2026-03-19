El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 3.7 ocurrido a las 23:00:37 hora local, con epicentro ubicado a 9 kilómetros al noreste de Lima.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento presentó una profundidad de 84 kilómetros, lo que contribuyó a que su percepción en superficie fuera limitada.

¿Dónde se sintió el sismo en Lima?

El evento sísmico alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli en Lima, lo que indica que fue débilmente percibido por algunas personas en reposo, especialmente en zonas elevadas o en edificios. No se han reportado daños materiales ni afectaciones a la infraestructura.

La ubicación exacta del epicentro, con coordenadas latitud -12.01 y longitud -76.96, sitúa el fenómeno en una zona cercana a la capital, lo que explica su leve percepción en distintos distritos.

Características del evento sísmico

El reporte técnico del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) detalla que la profundidad intermedia (84 km) influyó directamente en la baja intensidad del movimiento. Los sismos a mayor profundidad suelen disipar su energía antes de llegar a la superficie, reduciendo su impacto.

Además, la magnitud moderada de 3.7 se considera dentro de los rangos habituales de actividad sísmica en la región central del Perú, una zona caracterizada por su constante dinamismo geológico.

Contexto sísmico en Perú

Perú se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, la ocurrencia de sismos de baja magnitud en Lima es frecuente y forma parte del comportamiento natural del territorio.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales como el IGP y reforzar la cultura de prevención ante posibles eventos de mayor intensidad.