Un movimiento telúrico de magnitud 4.9 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú durante la noche del 11 de marzo.

El evento tuvo una profundidad considerable y se localizó cerca del distrito de Coporaque, en la región Cusco. (≈180 caracteres)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 4.9 ocurrido a las 23:41:05 hora local del 11 de marzo de 2026, con epicentro ubicado 25 kilómetros al sur de Coporaque, en la provincia de Espinar, región Cusco.

Según el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el evento presentó una profundidad de 166 kilómetros, característica que suele disminuir la percepción del movimiento en superficie.

No obstante, el temblor fue reportado con una intensidad estimada entre III y IV en la escala de Mercalli Modificada en el distrito de Coporaque.

Epicentro y características del movimiento telúrico

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0138, el evento se localizó en las coordenadas latitud -15.02 y longitud -71.50.

Estas cifras ubican el epicentro en una zona del sur de la región Cusco que forma parte de la dinámica sísmica habitual del territorio peruano.

Los sismos profundos, como el registrado esta noche, suelen generarse en la interacción de placas tectónicas a gran profundidad dentro de la zona de subducción del Pacífico, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana.

Intensidad percibida en Coporaque

El IGP estimó que el movimiento alcanzó intensidad III-IV en Coporaque, lo que significa que el temblor pudo ser percibido por algunas personas en reposo o dentro de viviendas, sin generar daños estructurales.

En este tipo de eventos, es común que los residentes reporten ligeras vibraciones o movimientos breves, especialmente en zonas cercanas al epicentro.

Importancia del monitoreo sísmico en el Perú

El Centro Sismológico Nacional del IGP mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica en el país mediante una red de estaciones sismológicas y acelerométricas.

Este sistema permite identificar con rapidez la magnitud, profundidad y localización de los movimientos telúricos, información clave para la gestión de riesgos y la prevención de desastres.

Perú se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que los temblores de distinta magnitud forman parte de la dinámica geológica del territorio.

Consulta del reporte oficial del IGP

El evento sísmico puede revisarse en el reporte oficial publicado por el Instituto Geofísico del Perú, donde se incluyen datos técnicos del registro y de las estaciones que detectaron el movimiento.