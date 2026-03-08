El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un movimiento sísmico de magnitud 3.8 ocurrido el 8 de marzo de 2026 a las 14:11:41 (hora local). El evento se localizó a 48 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima, y tuvo una profundidad de 32 kilómetros.

De acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el sismo presentó una intensidad III en la escala de Mercalli en Chilca, lo que indica que el movimiento fue débil y percibido ligeramente por algunas personas, sin generar reportes iniciales de daños.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0128

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 14:11:41

Magnitud: 3.8

Profundidad: 32km

Latitud: -12.58

Longitud: -77.18

Intensidad: III Chilca

Referencia: 48 km al O de Chilca, Cañete – Limahttps://t.co/5H2UoRyIh6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

Ubicación y características del sismo reportado

Los datos técnicos del reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0128 indican que el epicentro se ubicó en las coordenadas latitud -12.58 y longitud -77.18, en una zona marítima frente al litoral de Lima. Este tipo de eventos es común en la región debido a la actividad sísmica permanente del borde costero peruano.

La profundidad de 32 kilómetros clasifica al movimiento como un sismo superficial-intermedio, lo que suele permitir que el movimiento pueda sentirse en localidades cercanas dependiendo de las condiciones del terreno y la distancia al epicentro.

Intensidad leve percibida en Chilca

El nivel III de intensidad registrado en Chilca significa que el temblor pudo ser percibido por personas en reposo o dentro de viviendas, pero generalmente no provoca daños estructurales ni situaciones de emergencia.

En este nivel, algunos ciudadanos pueden notar ligeras vibraciones en objetos o ventanas, aunque el movimiento suele pasar desapercibido para gran parte de la población.

Monitoreo permanente del Instituto Geofísico del Perú

El IGP, a través del Centro Sismológico Nacional, mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país, registrando y difundiendo información técnica de cada evento detectado por la red de sensores instalados en el territorio.

Estos reportes permiten a las autoridades y a la población conocer la magnitud, ubicación y profundidad de los sismos, facilitando el seguimiento de la actividad tectónica en el Perú.